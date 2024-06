Mga Ka-Misteryo Naniniwala ba kayo na ang 666 ay numerong tatak-demonyo? Ano ang kahulugan ng mga angel number? Anong benepisyo ang bigay nito sa ating lahat?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Sa pagtalakay natin nitong Sabado sa Gabi Ng Misteryo, napag-usapan natin ang mga mensahe na maaaring gustong sabihin sa atın ng triple o apat na magkakatabing mga numero.

Tulad na lamang ng mga karaniwan nating nakikitang 11:11 o kaya ay 12:12 o mga tripleng bilang na 111, 222, 333, 444 at 666.

Tinanong natin tungkol dito ang ating guest si Deus Abbas na isang batikan sa mysticism at psychic encounters.

Misteryo: “Speaking of signals yung bigla tayong makakita ng 11:11 o mga tatlong numero o angelic numbers. Actually yang angelic numbers na yan maya’t maya nagpapakita sa atin kapag masyado tayong abala sa ginagawa natin.”

Deus: “Kapag ganun kasi kapag angelic numbers nakikita natin, ibig sabihin ikaw ay aligned sa mga ginagawa mo lalu na yung 11:11 yes parang sinasabi na nila na nandito kami kasama mo kami.”

Misteryo: “Saka madali namang makuha yung meaning di ba? In fact, available na ito sa google. I-google lang niyo meanings ng mga yan halimbawa 11:11 mababasa niyo na.”

Deus: “So depende yan sa message at meaning ng bawat number na binibigay nila. Kasi kadalasan din ng nakakapansin niya ay ang mga aware na din.”

Misteryo: “Actulally pati nga yung frequency ng DZRH na 666 ay angel number din pala pero ang sabi ng iba devil’s number ito.”

Deus: “Oo nga angelic numbers nga yan.”

Misteryo: “Kasi ang meaning nga ng 666 ay ‘reminder to refocus and find balance in your life’. Pero sa atin namang sarılı pag nakakita tayo ay meron itong personal meaning. Ganun din ang pagbabasa ng mga card di ba?”

Deus: “Oo ganun din tulad ng intuitive meaning sa mga numero o cards na dapat basahin para sa tao.”

Laging manood at makinig sa Gabi Ng Misteryo tuwing Sabado 10-11PM.

Mag-share ng kuwentong misteryo sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.comat abante.com.ph.