Vilma Santos malamang gawing pelikula ang ‘Milagro sa Lipa’

Nakasabay naming nanood ng last run ng ‘Grace’ ang Star for All Seasons na si Vilma Santos noong Sunday night (June 16), sa PMCS Blackbox Theater in Circuit Makati.

Well, it’s supposed to be the last run pero dahil sa ganda ng play, na-extend ito for another weekend run.

Except for Mother Lily and Roselle Monteverde, kumpleto ang Wednesday Club sa sumugod sa ‘Grace’. Courtesy of Malou Choa-Fagar ang tickets ng grupo namin. We just meet with Ricky Davao and girlfriend Mayeth Malca Darocca sa Circuit at nag-Father’s Day dinner muna kami for Ricky sa Mesa.

Sa sasakyan pa lang, napag-usapan na namin na darating si Ate Vi. Privy si Allan Diones at Kuya Ces Evangelista sa tsikang baka gawing pelikula ang ‘Grace’ at si Ate Vi ang gaganap sa isa sa mga crucial roles doon. Either si Mother Prioress Cecilia of Jesus (played by Shamaine Centenera-Buencamino) o si Sister Teresita (played by Stella Cañete). At ‘yun ang dahilan kung bakit siya nanood, bukod pa sa of course, involved ang mahal niyang Lipa sa istorya.

When Direk Jeffrey Jeturian saw the play, nagkaroon siya ng sudden inspiration to make it into a film at na-envision niya s Ate Vi. He brought the idea kay Ate Vi (whom he directed in ‘Ekstra’ in 2013 for the 9th Cinemalaya) at nangako umano itong manonood sa last night, which is noong Sunday nga.

Kasamang nanood ni Ate Vi si Direk Jeffrey, Atty. Joji Alonso (one of the producers of ‘Ektra’), at Noel Ferrer.

Ang ‘Grace’ ang huling theater play na nai-akda ng seven-time Palanca awardee na si Floy Quintos bago ito pumanaw last April 27. Tungkol ito sa 1948 Lipa Marian apparitions na may kasamang shower of healing rose petals na may mga imahe ng birhen.

Ang huhusay ng lahat ng nagsiganap. Kahit talkies ang play at may antok factor sa ilang part, mage-gets mo pa rin at makukuha mong mainis sa ginawang pamumulitika sa atin ng Vatican at that time through their racist representative na si Monsignor Egidio Vagnozzi (played by Leo Rialp).

Inipit-ipit nila si Mother Prioress Cecilia at pinag-sign confession para itatwa ang milagro at kasama sa confession ang umano’y unnatural carnal indulgences niya kay Sister Teresita. Meaning, pinalabas pang lesbiya siya! Kaloka ang twist and turn! As in grabe ang panggigipit at pangmamaliit sa atin. Parang Spanish inquisition pa rin!

Pero ang taray ni Sister Teresita dahil hindi siya nagpagupo. Hanggang kamatayan niya noong 2016 (at the age of 89) ay pinangatawanan niyang tunay ang milagro mereseng gusto siyang palabasing insane ng mga obispong puppets ng Vatican — na up this day ay itinatatwa ang mga milagrong naganap sa Lipa noong 1948.

Pero never naman nilang napigil ang devotion ng mga tao kay Mary, the Mediatrix of All Grace (also known as the Our Lady of Lipa) na up to this day ay pawang naniniwala sa Lipa miracles mereseng pinasunog ng Vatican lahat ng document proofs, including the rose petals (pero maraming nakapagtago, ha).

Kaya talagang very cinematic ang mga ganap kaya sana nga ay matuloy na muling pagsa-sapelikula nito.

The Lipa apparitions story was first made into a film in 1949 through ‘Ang Milagro ng Birhen ng Rosas’ which starred real-life couple Pancho Magalona and Tita Duran. (Incidentally, BFF ni Ate Vi ang isa sa mga anak ng mag-asawang Magalona na si Maricar.).

Pagkatapos ng play, saglit naming nakapanayam ang Star for All Seasons na high na high sa galing ng cast!

When asked kung totoong she will star in the film version of the play, naging mum muna si Ate Vi at nag-pokus sa husay ng cast.

Bukod pa roon, may konek siya sa istorya dahil personal niyang kakilala si Sister Teresita, whom she fondly calls Sister Teresing.

“Napakaganda and lahat sila delivered well. And kasi kilala ko si Sister Teresing!” tila kinikilig na banggit niya. “I met her. Kilala ko siya for so long until the time that she passed on. Nag-dementia na siya. Noong mayor ako ng Lipa, kasama ko si Sister Teresing especially every time na may pilgrimage at nagmimisa, kasama ko si Sister Teresing kaya alam ko pati ‘yong mga kuwento niya.

“And also ‘yong doctor niya, si Doctor Magsino ng Lipa, e,doctor ng mama ko.”

Kung siya ang tatanungin, naniniwala siyang totoo ang mga naganap na milagro sa Lipa, rose petals and all, at sa pagiging visionary ni Sister Teresing.

But when asked again kung alin sa mga roles ang type niyang gampanan in a movie kung sakali…

“Lahat! Ang galing nila lahat. They’re all good,” Iwas pa rin niya. “Kasi ako ngayon overwhelmed, eh. Kasi ‘yong paghanga ko ngayon wholistic, eh. Each and every one delivered well. But I guess, the message [of the play] is very, very important up to this day. Napa-relevant pa rin ng issue up to this day. All of them delivered well. Salute and vow!”

Pinakawalan na namin si Ate Vi bago pa siya dumugin. Besides, nagmamadali na rin siya dahil gusto niyang i-congratulate ang cast backstage.

Ang ‘Grace’, directed by Dexter M. Santos for Encore Theater, ay may extended run on June 23. May 3:00pm matinee at 8:00pm run. At feeling namin, hindi pa rin sapat ito at baka ma-extend ulit. (Anna Pingol)