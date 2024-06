Todo push mga faney: Andrea Torres, Dominic Roque bagay na magdyowa

Aliw talaga ang mga netizen, na parang sila ang inip na inip na magkadyowa na si Andrea Torres.

Matagal-tagal na nga raw kasing bakante ang puso nito, eh.

Ang huling dyowa nga raw nito na si Derek Ramsay ay maligayang-maligaya na sa misis nitong si Ellen Adarna, ha!

At si Andrea, ang showbiz career, at ang bagong negosyo ang pinagkakaabalahan. At wala kang makikitang moment sa mga social media niya na nakikipag-date siya, ha!

Sayang daw ang ganda, chika ng mga faney. Sana raw ay makahanap na si Andrea ng mamahalin.

At dahil lang sa pag-‘like’ ulit ni Dominic Roque sa latest photo ni Andrea, na ang ganda-ganda nga, biglang nabuhay ulit ang interest ng mga faney, na bakit nga ba hindi maging sina Andrea at Dominic?

“Sana si Andrea na lang ang ligawan mo Dominic,” chika ng mga faney.

Na inaprubahan naman ng iba pang mga faney. Na sabi nga nila, parehong single, at bagay na bagay nga raw ang mga hitsura nila.

Wish nila na magkaroon ng pagkakataon na magkaharap ang dalawa, magkakilanlan, at `yun na, magligawan, at maging sila na nga.

Kaloka, ‘di ba? Ang taba ng utak ng mga faney, na dahil lang sa pag-like lang ulit ni Dom sa beautiful photo ni Andrea, naisip na nilang posibleng maging magdyowa ang dalawa.

Well, abangan natin kung hanggang saan hahantong ang pagpu-push ng mga faney kina Andrea at Dominic. Eh nagsimula nga ang kagustuhan nila na mag-date ang dalawa noong pagpasok pa lang ng 2024, ha!

Teka, aprub ba talaga ang mas nakararaming faney ni Andrea?

Kaloka! (Dondon Sermino)