Tim Cone, Gilas balik sa ensayo

PINAPUPUNTA pa rin ni Gilas Pilipinas head coach Timothy Earl “Tim” Cone ang lahat ng mga bumubuo sa national squad meron man injury o wala para sa inaasahang masinsinan nitong paghahanda para sa krusyal na Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia.

Nais ni Cone na magkasama-sama ang mga miyembro at naging bahagi ng koponan sa nakalipas na matagumpay na kampanya ng Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games kung saan nagawa ng bansa putulin ang matagal na panahon na pagkauhaw sa gintong medalya.

Nakatakdang bumalik ang Gilas Pilipinas sa ginagawa nitong training camp sa Laguna kung saan inaasahan nito na magpapakita pa rin kahit may iniinda sina AJ Edu at Jamie Malonzo para sa paghahanda sa OQT.

Nagbalik din sa bansa si Brownlee matapos maglaro sa Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia.

Tinapos ni Brownlee at ng kanyang Indonesia ballclub ang kanilang kampanya na may 2-1 record, ngunit nabigong umabante sa semis matapos matalo sa tiebreak.

Dumating sa bansa ang Barangay Ginebra resident import sa tamang oras para sa training camp ng national team sa Inspire Sports Academy sa Laguna na magsisimula ngayong Biyernes.

Si Malonzo ay kasalukuyang sumasailalim sa rehab matapos maoperahan ang kanyang kaliwang paa.

Hindi pa ganap na nakaka-recover si Edu mula sa injury sa tuhod na nagpatigil din sa kanya sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa opening window ng FIBA Asia Cup qualifiers

Ang mga reserbang sina Japeth Aguilar at Mason Amos ang papalit sa puwesto nina Edu at Malonzo.

Ang iba pang miyembro ng team na inaasahan sa training camp ay ang PBA Philippine Cup finalists na sina June Mar Fajardo, CJ Perez, at champion na si Chris Newsome, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Kevin Quiambao, Carl Tamayo at Kai Sotto.

Ang koponan ay inaasahang lilipad palabas ng bansa sa Hunyo 25 upang maglaro ng isang pares ng tune-up games laban sa mga pambansang koponan ng Turkey at Poland.

Nakatakda ang final qualifier sa Hulyo 2-7 sa Latvia, kung saan ang Pilipinas ay naka-bracket kasama ang host country at Georgia. Ang kabilang grupo ay binubuo ng Cameroon, Brazil, at Montenegro.

Uusad sa crossover semis ang nangungunang dalawang koponan mula sa bawat grupo.(Lito Oredo)