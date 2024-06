Si Harry, ang Pride Month, at ang Pagkakaroon ng Pake

Ang nasa isip ko bago simulan ang column na ito: Wala akong pake kung sino ang gustong katabi sa kama ni Harry Roque.

Mantakin naman nga ninyo. Pride month na pride month at ito ang pumupuno sa mga social media feed natin. Ang kuwento: Ni-raid ng awtoridad ang isang POGO sa Porac, Pampanga. At may ‘di inaasahang natagpuan sa raid na iyon: Appointment papers sa gobyerno ng isang Alberto Rodulfo de la Serna, sabay ng support document na nagsasabing sasagutin ng dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang gastos sa pagbiyahe nito sa Ukraine, Poland, at Italy para samahan siya. Naiulat na dati na si de la Serna ay naging Mister Supranational Philippines noong 2016.

Siyempre, umapaw sa ispekulasyon at hirit ang social media. Guwapong batang lalake, ginawang Executive Assistant ng makapangyarihang tao, isinama sa biyahe abroad. “Alam na this,” sabi ng isa. “Huli si accla,” dagdag ng isa pa.

Ako? Uulitin ko: Wala akong pake kung sino ang gusto niyang katabi sa kama. Kung sino ang gusto niyang mahalin.

Kung may relasyon bukod sa propesyunal sina Roque at de la Serna, at ito ang dahilan ng pag-hire sa kanya sa gobyerno, may pake ako na pera ng taumbayan ang ipinampapasahod sa kanya.

Sa tugon ni Roque sa isyu, binanggit niya na si de la Serna ay galing sa political family, at kinuha niya ito para maghandle ng kanyang socmed presence noong nasa Malacañang siya at sa nakaraang eleksyon. May pake ako na ginamit ang public funds bilang pampasahod sa taong ang trabaho ay magtutok ng phone camera at mag-update ng socmed ng isang kandidato.

At, pinakamahalaga, na tila nga natabunan sa balita: Napakalaki ng pake ko na nahanap ang mga papeles na ito nang ni-raid ang isang POGO.

Ang malungkot nga rito, kahit wala dapat tayong pake kung sino ang gustong katabi sa kama ni Harry Roque, hindi maiwasang magkaepekto ito sa tingin ng lahat sa LGBTQIA+ community. Nakatahi ang pangyayaring ito sa kalakhang pagtingin natin sa LGBTQIA+. Konserbatibo at katoliko ang bansa, kaya bawat galaw ng LGBTQIA+, binabantayan, inaabangang magkamali. At kapag LGBTQIA+ ang gumawa ng kalokohan, damay ang buong komunidad. Lalo itong dumidiin sa masasamang stereotype ukol sa sektor.

Ibig sabihin pala: Hindi puwedeng wala akong pake. Kung totoong ally ako, kung totoong ally tayo ng mga LGBTQIA+, hindi puwedeng matigil sa “sexuality is beside the point” ang usapan. Kailangan pang laliman ang sipat. Kasi may implikasyon ang seksuwalidad sa isyu: Kung LGBTQIA+ ang corrupt, kung LGBTQIA+ ang abusado, kung LGBTQIA+ ang may koneksyon sa ilegal na aktibidad tulad ng POGO, tumitibay ang mga istrukturang naniniil sa marginalized sector tulad ng LGBTQIA+.

Kaya nga may pake ako. Lalong dapat laliman ang imbestigasyon kung paanong nakarating ang appointment papers na pirmado ni Roque sa isang POGO sa Porac. Lalong dapat sipatin kung may pampublikong pondong ginamit sa paraang lihis sa dapat paglaanan nito. Lalong dapat panagutin kung may dapat managot– sabay ng pagbabandila ng mga kuwento ng LGBTQIA+ na nagpapamalas ng integridad at dangal sa serbisyo. ‘Yung mga tunay na nagbibigay ng pride sa kanilang komunidad at sektor.

Happy Pride Month sa lahat.