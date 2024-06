Hiniling ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapatuloy ng ginagawang review sa Philippines-Japan Economic Agreement (PJEPA) upang mabawasan kung hindi man tuluyang maaalis ang buwis na ipinapataw sa mga produktong agrikultural ng Pilipinas sa pagpasok sa Japan.

Ginawa ni Romualdez ang apela sa kanyang pakikipagpulong sa mga mambabatas ng Japan na kasama sa Philippines-Japan Parliamentarians’ Friendship Society (PJPFS) na ginanap sa parliamentary building sa Tokyo noong Martes.

“We believe that a review of the [PJEPA], especially after the recent trilateral agreements, would show support and solidarity. This request aligns with our past efforts and aims to foster a better and more conducive relationship between our countries,” sabi ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez, mula sa 90% ay bumaba sa 78% ang banana market share ng Pilipinas sa Japan.

Nais ng gobyerno na paramihin ang mga produktong agrikultural na na-e-export nito sa Japan.

Sinabi ni Romualdez na sa pagsisimula ng COVID-19 pandemic ay bumaba rin ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ng 12%.

“This decline is not necessarily due to specific circumstances but rather the pandemic and current regional conditions,” sabi ni Romualdez.

Positibo naman ang naging tugon ni PJPFS chairperson Hiroshi Moriyama, isang miyembro ng House of Councilors at dating agriculture minister, sa kahilingan ni Romualdez. (Billy Begas)