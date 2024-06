PBBM pangungunahan send-off sa mga Olympic-bound PH Team

MISMONG si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ R. Marcos, Jr. ang magbibigay sa mga miyembro ng Paris Olympics-bound Team Philippines ng tradisyunal na send-off sa Hunyo 21, Biyernes ng gabi, sa Marble Hall ng Ayuntamiento de Manila sa Intramuros.

Lubhang napalapit ang sports sa puso nii Pangulong Marcos kung saan inihayag niya ang kanyang hilig at sigasig sa paglahok ng mga atletang Pilipino sa pinakamahalagang pandaigdigang sporting event na magaganap sa panahon ng kanyang administrasyon.

Inaasahang makakasama ni Pangulong Marcos sa seremonyang pamamahalaan ng opisyal na Philippine Olympics broadcaster na Cignal TV sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino at mga miyembro ng POC Board, mga kuwalipikadong Filipinong atleta sa Paris Games at mga miyembro ng Philippine Sports Commission Board sa pangunguna ni Chairman Richard “Dickie” Bachmann at mga opisyal ng national sports association.

Ang pinuno ng Philippine Olympian Association na si Gillian Akiko Thomson-Guevara ay dadalo din sa seremonya na gaganapin sa bisperas ng pag-alis ng ilang miyembro ng Team Philippines sa kanilang pre-Olympics training facility sa Metz, France.

Magsasagawa sila ng kanilang huling paghahanda para sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11 na event sa pagho-host ng Paris sa ikalawang pagkakataon sa isang siglo.

Isang Banal na Misa ang magsisimula sa seremonya na tatampukan ng turnover ng mga kulay ng bansa mula sa PSC kay Pangulong Marcos at kay Tolentino na sasaksihan din ng Cignal TV at MediaQuest President and CEO Jane Basas at Cignal TV First Vice President at Head Channel Management at Programming Sienna Olaso.

Ihaharap din ni Tolentino kay Pangulong Marcos ang opisyal na damit para sa pagsasanay at kompetisyon mula sa Peak at Adidas, habang ang Team Philippines inisponsoran ng Cignal TV, Smart, Adidas, Peak, bantog na designer na si Francis Libiran, Samsung, Aice, Delsey, Les Arenes Metz at Olympic Solidarity. kinilala.

Itatanghal din ng Cignal TV ang kantang “Isang Daang Taong Laban Para Sa Bayan” ng Team Philippines Paris Olympics, na may temang tungkol sa 100 taon ng paglahok ng bansa sa Olympics na, kawili-wili, na kasabay ng Paris na muling nagho-host ng quadrennial global sports conclave. (Lito Oredo)