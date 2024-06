Pasok o ligwak? Nora Aunor nag-react sa pangongopya ni Jo Berry

Aliw ang post ni Jo Berry, na kung saan ay ginaya niya ang mga eksena ng ‘nanay’ niya sa showbiz, ang Superstar na si Nora Aunor.

Kailangan nga niyang kopyahin ang mga ganap ni Nora sa mga sikat nitong pelikula, at siyempre, huhusgahan siya ng National Artist, ha!

“Kasama ko ngayon ang aking special guest, my nanay Nora Aunor.

“Ako naman ang gagawa ng challenge. ‘Nay ito na talaga `yon’. Sorry talaga. Sana talaga matuwa ka dito.

“Meron po siyang ipapakita na title ng famous movies niya. Susubukan ko po na ilinya ang mga `yon.

“Sa mga fans po ni Nanay Nora, katuwaan lang po ito. I do my best.

“Susubukan ko talaga. I do my best. Sorry talaga Nay.

“Pero bibigyan naman tayo ng score ni Nanay, kung pasado ba tayo o hindi.

“Dito na ako titingin (hindi kay Nora). Kasi nahihiya ako. Okey game!” sabi ni Jo.

Una nga niyang ginawa ay ang mga linya o eksena ni Nora sa ‘Himala’. Pero siyempre, natawa rin siya sa dulo.

At ang hatol ni Nora, “Okey anak!”

Kasunod niyang ginaya ay ang ‘Minsa’y Isang Gamu-Gamo’. Bigay na bigay si Jo sa eksena, pero sa dulo ay natawa ulit siya.

“Puwede na po ba `yon, Nay? ‘Yun na po talaga ang pinakakaya ko!” sabi ni Jo.

“Okey anak!” sabi pa rin ni Nora.

Bongga, di ba?

At siyempre, dapat ding abangan si Nora bilang guest sa serye ni Jo Berry, ang ‘Lilet Matias: Attorney-At-Law’ na kung saan ay super taas nga ng rating, ha!

Ang rating nga nila noong June 17 ay umabot ng 9.4% habang ang kalaban nila ay 7.2%, ha!

Bongga si Jo, di ba? (Dondon Sermino)