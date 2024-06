Nagbitiw na sa Gabinete ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte makalipas ang halos dalawang taon.

“I hereby tender my irrevocable resignation as Secretary of the Department of Education (DepEd) and co-Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective 9 July 2024,” ayon sa nilalaman ng resignation letter ni Duterte.

“For a proper and orderly turn-over, I have prepared a 30-day transition plan for all the nine strands in the central office, as well as for the differ-ent Boards and Councils chaired by DepEd and SEAMEO.”

Hindi binigay ni Duterte ang dahilan ng kanyang pagbibitiw ma¬ging sa ipinatawag na press conference.

“Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagama’t hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa Kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararap-at para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng Edukasyon, mananatili akong isang ina — isang ina na nagmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas,” ayon sa Bise President.

Kinumpirma naman ng Presidential Communications Office ang pagbibitiw sa Gabinete ni VP Duterte

Ayon sa PCO, dumating sa Palasyo si VP Sara alas-2:21 nang hapon nitong Miyerkoles at ipinaabot ang kanyang pag-alis sa puwesto bilang miyembro ng Gabinete bilang DepEd secretary at vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Ayon sa PCO, tumangging magbigay ng dahilan si VP Sara kung bakit ito nagbitiw sa Gabinete. Nilinaw naman ng PCO na mananatiling bise presidente ng Pilipinas si VP Sara.

Nagpasalamat ang PCO sa serbisyong ibinigay ng pangalawang pangulo sa DepEd.

Noong nakaraang linggo, sinabi ni Duterte na ang UniTeam nila ni Pangulong Marcos ay para sa 2022 elections lamang at hindi para sa 2025 eleksiyon.

Matatandaan na ilang beses nang binabatikos ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte si Marcos habang ang isa pa nitong anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ay pinagbibitiw na ang pangulo dahil hindi raw nito kayang pamunuan ang Pilipinas. (Eralyn Prado/Aileen Taliping)