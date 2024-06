Tahasang sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief General Romeo Brawner Jr. na nagmistulang mga pirata ang Chinese Coast Guard (CCG) personnel nang i-harass nito ang mga sundalong Pinoy sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Sa nasabing insidente, sumampa umano ang mga Chinese sa barko ng Pilipinas at nakipagbuno sa mga sundalo gamit ang patalim saka kinuha ang matataas na kalibre ng armas.

Walong sundalo ang sugatan, kabilang ang isa na naputulan ng daliri. Binutas din ang isang inflatable boat.

“For me, this is piracy already, ‘no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, ‘no? Again… parang mga pirata na po sila doon sa mga ginawa nilang actions na ‘yun,” diin ni Brawner sa interview ng mga reporter sa Palawan nitong Miyerkoles.

Itinanggi naman ng AFP chief na tumunga¬nga lamang ang mga sundalong Pinoy dahil nakipagbuno ito gamit lang ang mga kamay.

“We saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives… despite this, lumaban po ‘yung ating mga sundalo, ‘no? Lumaban po with their bare hands no,” diin pa niya.

Iginiit pa ni Brawner sa China na isoli ang mga kinumpiskang armas ng mga sundalo at bayaran ang mga sinira nilang gamit ng AFP.

Ginawaran naman ng medalya ang mga sundalong kasama sa misyon habang ang naputulan ng daliri ay pinagkalooban ng Wounded Personnel Medal.

Kinondena naman ng Department of Foreign Affairs ang ginawang pananakit ng CCG personnel sa mga sundalong Pinoy at paninira sa kagamitan ng AFP.

Samantala, nagbabala naman ang Pentagon na lalo pang magiging bayolente ang CCG sa mga darating na araw.