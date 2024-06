May bagong endorsement: Kathryn Bernardo nadagdagan ang milyones

Nag-iingay sa online universe ang fans ni Kathryn Bernardo, kaya naman hindi kataka-takang buong araw nitong Miyerkoles ay trending ang pangalan ng aktres sa X at iba pang social media platforms!

Nagdiriwang ang followers ni Kathryn dahil may bago na naman itong endorsement. Na nangangahulugan na nadagdagan na naman ng milyones ang kaban ng yaman ng aktres.

Siya nga ang bagong mukha ng isang kilalang toothpaste brand.

Muli na namang pinatunayan ng Asia’s Phenomenal Superstar na siya talaga ang nangungunang celebrity endorser sa bansa.

Almost every month ay may bago siyang product endorsement na lumalabas, ha. Bongga nga ng advertising campaigns na palagi siyang nakikita, mapa-TV, online, or billboards man. She is everywhere talaga!

May balita nga ako na matagal na raw nakaabang ang nasabing international brand ng toothpaste para makuha ang serbisyo ng aktres. Hinintay pa nilang matapos ang kontrata ni Kath sa kalabang local brand at finally ay natupad na nga ang matagal na nilang minimithi.

Samantala, muling pinatunayan ng mga tagahanga ni Kath na full support sila sa mga produktong nagtitiwala sa kanilang idolo.

Sa X nga, kasabay ng pagiging trending ni Kath at ng brand name na iyon ay panay re-post rin nila ng official digital art card ng toothpaste brand. Kanya-kanya rin silang post sa socmed ng mga photo na makikitang bumili na sila agad ng nasabing produkto na ini-endorso na ng aktres. Bongga!

Diyan mo naman mapupuri ang followers ni Kath. Super buy talaga sila para maipakita ang kanilang suporta sa idol.

Inulan din ng fans ang lahat ng socmed account ng nasabing brand ng pasasalamat, ha!

Paborito ng mga advertisers si Kathryn dahil sa rami ng socmed followers nito at solid fan base, bukod pa sa magandang image nito na bagay raw sa mga produkto nila sa market.

Congrats, Kath! (Ogie Rodriguez)