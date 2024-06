Masakit Ang Dibdib, Kaliwa O Kanan

May pananakit sa katawan na kung minsan ay hinahayaan lang natin. Kung minsan naiiwan, madalas ay nawawala naman.

Kaya naman mas madalas ay hinahayaan na lang. Ngunit kung mangyari sa dibdib ang pangingirot, hindi dapat ito ibalewala. Madalas tayong tanungin kung ano ang dapat gawin kungmasakit ang dibdib. Isa sa tanong natin, maliban saipinapalarawan ang nararamdaman, ay nasaan ang sakit? Nasakanan ba o sa kaliwa?

Napakadaming posibilidad ng sanhi ng pananakit ng dibdib. Ngunit ang isang dapat malaman kung may sakit nga, ay angpuso. Sinisiguro agad agad kung ito ba ay apektado, dahilmaninibago ang paggamot nito. kung hindi apektado ang puso, may gamot o maaaring obserbahan lamang. Ngunit kung pusonga ang dahilan, maaaring sa intensive care unit o ICU ngospital maadmit at madaming gamot na kakailanganin ibigayupang hindi lumala ang kundisyon. Ito ang tunay na inaatake sapuso. At ito ay madalas sa kaliwang bahagi ng dibdib at hindimalaman ang tunay na nararamdaman. Parang may mabigat sadibdib o naupuan ang dibdib. Kung minsan may kasamang hirapsa paghinga o di kaya sakit ng sikmura. Ito ay dahil sa nasakaliwa ng dibdib ang puso. Maliban na lang kung kabilang samas mababa pa sa 1 porsyento na nasa kanan ang puso o dextrocardia.

May mag iba pang dahilan na maaaring panggalingan ng sakitng dibdib. Andyan ang baga, lalo na kung may impeksyon tuladng pulmunya at tuberculosis, pati ang tyan at sikmura tulad ng hyperacidity at gastritis, lalo na kung may peptic ulcer disease. Mga muscle at buto ay naaapektuhan tulad ng strains at kung makasama ang dugtungan o joint, mayroong costochondritis. Paano na lang kung naaksidente? Kasama din ito tulad ng seatbelt injuries kung nabangga ang kotseng sinasakyan. O di kayanatamaan habang naglalaro at natumba pa.

Pero may isa pang pwedeng makaligtaan, ang emosyon at behavior ng isang malalim ang iniisip. Paano na lang kung maymabigat na problema, namatayan, o nahiwalay sa minamahal? Isama na kung nakapanood ng pelikula o teleserye ma talagangnakakaiyak. Lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng pananakit ng dibdib.

Anuman ang dahilan, ang pinakamaganda ay maipatingin agadsa pinakamalapit na klinika o ospital. Ang electrocardiogram o ECG ang unang ipapagawa para malaman kung puso nga ba o hindi ang problema. Huwag natin antayin na lumala pa, dahilkung puso nga, pwedeng nakamamatay ito.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.