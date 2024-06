Maris Racal kulang sa lambing ni Rico Blanco?

“Alam mo ‘yung sobrang pagod ka na!”

‘Yan ang rant ng tinaguriang ‘Erna Queen of Primetime TV’ na si Maris Racal sa kanyang broadcast channel sa Instagram.

Ang broadcast channel feature nga ng Instagram ang patok na patok ngayon kung saan ang mga celebrity ay puwedeng gumawa ng space para sa kanilang mga die-hard fans. Dahil mas eksklusibo ito, mas may kalayaan ang mga celebrity na magbahagi ng kanilang mga hanash sa life.

Kaya naman dito siguro napili ni Maris mag-vent ng kanyang pagod sabay hirit ng “Gusto mo na lang talaga i-baby.”

Pero naku, ha! The statement begs the question — kinukulang na ba ng lambing si Maris kay Rico Blanco kaya kinailangan pa niyang mag-rant sa kanyang mga patrons sa broadcast channel?

Nilinaw naman ni Maris sa isa pa niyang entry na na-share niya lang na pagod siya. Pero ang mga SnoRene shippers umaariba na naman! Biro ng ilan, kung kinukulang na daw si Maris ng lambing kay Rico, nandiyan naman si Anthony Jennings na nakatambal niya sa hit serye na ‘Can’t Buy Me Love’. Puwedeng-puwede raw pumuno si Anthony sa pagkukulang ng dyowa niya! Bongga, ha!

Importante rin talaga sa pagiging celebrity ang pagiging transparent sa mga fans para in-the-know rin sila sa mga life update kahit na hindi ganoon ka-glamorous. Mas maraming tao rin ang makaka-relate sa mga artista. Meron kasing ilan na mas open na magbahagi ng mga hanash at tsika in a more private space.

Inamin ito ni Maris dahil sey niya sa broadcast channel niya lang daw siya nagiging vulnerable pero sa labas ay ‘strong independent woman’ siya.

Talagang kahanga-hanga ang pagiging open ni Maris sa kanyang audience. Hindi lahat ng artista may guts ha! At the end of the day, lahat naman tayo ay tao lang na napapagod at kinakailangan ng minsanang lambing. Kaya kay Rico, alam mo na, ha!

‘Yun na! (Carl Balasa)