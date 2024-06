Marian Rivera pinaalalahanan mga ina na mahalin, ‘wag sitahin mga anak

Nakakatuwa ang mga post ni Marian Rivera sa ‘tambaYan’ broadcast channel niya.

Ramdam na ramdam mo ang pagiging nanay niya, ha!

Mas marami nga siyang post tungkol sa mga anak niya, at kung paano ba sila mas maalagaan pa.

Sa latest post ni Marian, pinaalalahanan nga niya ang mga ina na tulad niya na mas mahalin pa ang mga anak nila.

May pinost nga siyang ‘5 ways to respond to your child instead of criticizing them’.

“Encourage Effort: I see how hard you worked on this.”

“Share Your Experience: Here’s what works for me…”

“Ask Questions: What do you think about how this went?”

“Highlight Positives: I really liked how you handled this part.”

“Offer Support: I’m here to help if you need me. What can we work on together?”

At paalala pa rin niya sa mga nanay:

“Huwag tayong magsawang mahalin at suportahan sila…

“Higit kanino man, tayo ang dapat number on supporter nila.

“God Bless to everyone!” sabi pa ni Marian.

Anyway, ang dami ngang nag-react sa BTS photo niya, na karakter niya bilang si Emmy, na sugatan at nasa gitna ng gubat. Si Emmy ay isang teacher na magsisilbing poll watcher sa eleksyon at magbubuwis-buhay para protektahan ang huling balota matapos magkagulo sa kanilang bayan.

Dahil sa kakaiba at makabuluhan nitong kuwento, marami na ang nasasabik na mapanood ang collaboration ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group!

“Sobrang hindi ko maipaliwanag ang excitement ko sa project na ito. No filter! No makeup! No double.

“Samahan niyo ako na panoorin ito, ha!” chika pa ni Marian na nagsabing napamahal talaga sa kanya ang pelikulang ‘Balota’!

Samantala, nalalapit na rin ang pagtatapos ng hit primetime series ni Marian na ‘My Guardian Alien’. Matutuloy pa kaya ang happily ever after nina Grace (Marian) at Carlos (Gabby Concepcion) kahit aalis din naman sa Earth ang most loving alien?

Abangan! (Dondon Sermino)