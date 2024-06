Nangako si Mayor Jeannie Sandoval na ipagpatuloy at pagbubutihin pa ng pamahalaang lungsod ang malinaw at mahusay na paggamit ng pampublikong pondo sa pagpapatupad ng mga programa para sa pangangailangan ng mga residente matapos nitong makatanggap ng “qualified opinion” sa Annual Audit Report ng Commission on Audit (COA) para sa taong 2023.

“Ito ay patunay ng patuloy na pagbibigay ng tapat na serbisyo ng pamahalaang lungsod, sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval para sa ating mga mahal na Malabueño. Ang qualified opinion na sa atin ay ibinigay ng COA ay sumisimbulo sa ating pagkakaisa at pagtutulungan na masiguro ang ating mga programa ay naaayon sa pangangailangan ng mga mamamayan tungo sa pag-ahon ng ating lungsod,” pahayag ni City Administrator Dr. Alexander Rosete.

“Sisiguruhin po natin ang tama, maayos, at tapat na pamamahala ng pondo ng pamahalaang lungsod na nakalaan para mismo sa ating mga residente. Makakaasa po kayo sa ating ipagpapatuloy at mas pagbubutihin pa ang pagbuo ng mga programa na tutulong upang mas mabuhay ang bawat Malabueño,” giit nito.

Ito ay matapos ang pag-audit na ginawa ng COA kung saan pinuri nito ang lokal na pamahalaan sa paggamit nito ng mga pondo na sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng “accountability” at “transparency“sa paghahatid ng serbisyo.

Sinabi ng COA na ang auditor na nagsagawa ng taunang pag-audit ay nagbigay ng Qualified Opinion sa pamahalaan ng Lungsod ng Malabon para sa pagiging patas ng paglalahad ng mga pahayag sa pananalapi nito.

Alinsunod sa layunin ni Mayor Jeannie na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa Malabon, ang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng mga programa at proyekto na ginagawang mas madaling maabot ng mga Malabueño ang paghahatid ng serbisyo.

Ang mga programa, tulad ng Malabon Ahon Blue Card at mga inisyatiba sa pabahay, ay tumitiyak sa mahusay na paghahatid ng tulong sa mga Malabueño para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, kabilang ang kaligtasan at seguridad.

Nitong Mayo 28, namahagi na ang lokal na pamahalaan ng 83,891 Malabon Ahon Blue Cards (MABC) sa mga padre de pamilya sa lungsod. Ang MABC ay isa sa mga punong programa ni Mayor Jeannie, na inilunsad noong Disyembre 2022, upang mapabuti ang pagbibigay ng tulong sa mga residente, na gawing epektibo at mahusay ang paghahatid ng serbisyo.

Mayroon ding kabuuang 77,055 na may hawak ng MABC na nag-claim ng kanilang “first ayuda for 2024 (The fourth assistance given to the residents through the program since it started the distribution of aid in 2023),” na naglalayong tulungan ang mga residente para sa kanilang iba’t ibang pangangailangan.

Mayroon ding humigit-kumulang 516 na pamilya na dating nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig sa lungsod, na inilipat sa St. Gregory Homes, isang in-city housing project na naglalayong magbigay ng kalidad at ligtas na mga tahanan sa mga residente, noong Mayo 2023.

Sa kaparehong buwan, hinirang si Mayor Jeannie bilang top performing mayor sa NCR ng RP Mission and Development Foundation Inc. matapos siyang makakuha ng 88.7 percent job performance rating sa “Boses ng Bayan” survey na isinagawa mula Marso 18-24, 2024 dahil sa epektibong pamumuno nito sa lungsod.

Nakatanggap din ang lokal na pamahalaan ng Seal of Good Local Governance mula sa DILG noong 2023, para sa tapat, napapanahon, at matagumpay na pagpapatupad ng mga programa sa iba’t ibang larangan ng lokal na pamamahala tulad ng financial administration and sustainability; disaster preparedness; social protection and sensitivity; health compliance and responsiveness; sustainable education; business-friendliness and competitiveness; safety, peace and order; environmental management; tourism, heritage development, culture and arts; at youth development.

Nakatanggap din si Mayor Jeannie noong 2023 ng certificate of recommendation mula sa Anti-Red Tape Authority (ARTA) para sa mga pagsisikap nito sa paglikha at pagpapatupad ng mga programa na ginagawang mas madaling ma-access at transparent ang mga serbisyo sa mga residente alinsunod sa the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

Noong Enero 2023, pinuri ng ARTA ang Malabon City bilang ika-13 na sumusunod sa eBOSS na LGU, para sa pagkakaroon ng ganap na gumaganang electionic Business One Stop Shop na ginagawang mas mabilis at mas mahusay ang mga proseso ng pamahalaan para sa mga negosyo sa lungsod.