Magpinsan, 1 pa nalambat sa drug bust

ARESTADO ng mga operatiba ng Manila Police District (MPD)-Police Station 2 ang magpinsan at isa pa sa ikinasang buy-bust operation sa Tondo, Maynila noong Martes.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Stefano Crisostomo, 24-anyos, pinsan nitong si Eric, 29-anyos, kapwa residente sa Romena St., at Ryan Agacer, 43-anyos ng Kagiti­ngan St., kapwa sa Tondo.

Nakumpiska sa mga suspek ang walong sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 80 gramo at may street value na P544,000.

Inaalam na ng pulisya ang mga ka­sabwat ng mga ito sa pagtutulak ng ile­gal na droga sa lugar.

Una rito’y nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad sa pagtutulak ng droga ng mga suspek dahilan para maglatag ang mga ito ng buy-bust operation sa Mel Lopez Blvd., sa kanto ng Moriones St., sa Barangay 44 bandang alas-nuwebe nang gabi. (Juliet de Loza-Cudia)