WINNER ng Platinum Green Airport Recognition 2024 ang Mactan-Cebu International Airport (MCIA) mula sa Airports Council International (ACI) noong nakaraang buwan.

Ang MCIA ang kauna-unahang Pinoy na paliparan na nakatanggap ng nasabing pagkilala.

Ino-operate ng Aboitiz GMCAC ang nasabing paliparan kung saan ay nangunguna itong paliparan sa bansa sa kategoryang nakakapaglulan ng walo hanggang 15 milyon na pasahero kada taon.

Dahil dito kung kaya’t nalagpasan ng MCIA ang King Fahd International Airport ng Saudi Arabia at Chubu Centrair International Airport ng Japan sa pinakamaraming pasahero na nailululan bawat taon.

Kinilala ng ACI ang MCIA dahil sa adbokasiya nito na ‘safe and sustainable airport operations while preserving the environment using solar energy and green spaces.’

Sa kabuuan, may 12 paliparan mula sa Asia-Pacific at Middle East region ang kinilala ng ACI World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition (WAGA 2024) noong nakaraang buwan.