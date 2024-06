Mabuting nutrisyon, nagpapagaling ng pasyente –experts

Iginiit ng isang advocacy group ang kahalagahan ng mabuting nutrisyon sa mabilis na paggaling ng mga pasyente.

“Bukod sa maagang paggaling ng mga pasyente, napapababa rin ng mabuting nutrisyon ang mga gastos sa ospital,” ayon kay Alvin Manalansan, isang health and nutrition fellow sa Stratbase Institute at co-convenor ng UHCWatch, na binubuo ng mga patient groups at civil society organizations.

Isinusulong ni Manalansan ang pagpapatupad ng Nutrition Care Process (NCP) sa Pilipinas, na nakasaad sa Department of Health (DOH) Administrative Order 2019-0033, upang mapalakas ang mabuting nutrisyon sa buong health care system ng bansa.

“Sa pagsunod sa mga guidelines, mas matutugunan ng mga healthcare providers ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng mga pasyente,” dagdag ni Manalansan.

Ang kanyang pahayag ay sinang-ayunan ng mga opisyal ng DOH, healthcare professionals, academics, civil society organizations, patient advocates, at ng Board of Nutrition and Dietetics ng Professional Regulation Commission (PRC) sa isang roundtable discussion na inorganisa ng Stratbase at UHCWatch kamakailan.

“Ang epektibong implementasyon ng NCP ay mahalaga para sa kabuuang pangangalaga sa pasyente,” ani Dr. Emmie Liza Perez-Chiong, DOH usec. for Health Regulation and Facility Development.

Binigyang-diin ni Virgith Buena, chairperson ng Board of Nutrition and Dietetics ng PRC, ang importanteng papel ng mga Registered Nutritionist-Dietitians (RNDs) sa pagkakaroon ng mga personalized food plans.

“Itinuturing ng mga RNDs ang pagkain bilang gamot upang maiwasan ang sakit at mapagaling agad ang mga pasyente,” ani Buena.

Ang mga RNDs, mapa-publiko man o pribadong ospital, ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kakulangan sa management support, sa mga resources at pagsasanay, at mismong sa mga communication gaps.

Nanawagan naman si Dr. Jose Rodolfo Dimaano Jr. ng Abbott Center for Malnutrition Solutions ng tunay na pakikipagtulungan sa hanay ng mga healthcare professionals upang matiyak ang matagumpay na implementasyon ng NCP.

Para kay Dr. Aguedo “Troy” Gepte IV, isang nutrition consultant, nangangailangan ng mga batas upang ganap na maipatupad ang protocol. Siya ay nagsulat ng isang policy paper para sa Stratbase Institute na sumusuri sa pagpapatupad NCP sa Philippine healthcare system.

Ayon kay Dr. Ricardo Adriano, na kumakatawan sa Private Hospitals Association of the Philippines at Philippine College of Hospital Administrators, madalas ay hindi priority ang dietary department, hindi gaya ng ibang departamento sa ospital.

“Ang pagkakaroon ng mga batas ay talagang makatutulong,” ani Adriano.

Ipinaliwanag ni Dr. Gabrielle Ann Dela Paz-Tolang ng DOH Health Facility Development Bureau na dapat ituring ang NCP bilang isang investment upang mabawasan ang admission time at mga gastos sa ospital ng mga pasyente.