HINDI talaga mawawala sa magtotropa ang kalokohan at pangti-trip sa bawat isa!

Lalo na kapag may nahuli sa lakad, talagang mangangalat ang hiyawan at tawanan kapag nanggulat na ang isa.

Pero paano kung sa panggugulat mo, hindi pala ang tropa ang dadaan kundi estranghero? Ano ang iyong gagawin?

Ganyan ang naranasan ng magtotropang trip sanang gulatin ang kanilang kaibigan sa isang gusali.

Sa upload video ni @excovidal, imbes na kaibigan nila kasi ang magulat sa kanilang trip, maintenance staff ng gusali ang kanilang nabulaga! Kaya naman parehong nagkagulatan ang dalawang panig at natawa na lang sa huli dahil sa pagkakamali! Humingi pa rin ng tawad si kuya na tinawanan din lang naman ni ate!

Kaya naman napuno na rin ng kalokohan ang comment section sa kanilang paandar!

“Lagi niyo nang maalala ‘yan kapag nakita niyo ulit siya hahaha ‘yung tipong badtrip ang araw niyo tapos sasaya pag nakita niyo ulit siya hahaha,” saad ni Tope.

“I REMEMBER ACCIDENTALLY DOING THIS TO ONE OF THE CLEANERS IN MY SCHOOL,” relate namang sabi ni Demi.

“This happened to me tapos sobrang gulat ‘nung nagulat ko hinampas niya ako ng payong tapos mamatay-matay na kami kakatawa HAHAHAHAHAHA,” dagdag naman ni Jhanela.

Umabot na nga sa 8.2 million view ang nasabing video ng magtotropa na pinusuan na rin ng nasa 1.4 million netizens

Naranasan mo na rin ba ito? Comment na! (MJ Osinsao)