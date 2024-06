KimPau ‘tumalon’ sa Mayon

Halos hindi na naman magkandamayaw ang madlang netizens dahil sa pinakawalang pangmalakasang fan service nina Kim Chiu at Paulo Avelino!

Kamakailan nga ay bumisita ang love team sa Sorsogon para sa Gayon Ciudad Festival na dinayo ng maraming KimPau fans.

Isa sa mga pinakadinadayong landmark sa Bicol ay ang Mayon Volcano na kilala sa perfect cone shape nito. Medyo may pagka-choosy pa nga daw ang bulkan.

Pinaniniwalaan kasi ng mga lokal na nagpapakita lang daw ang Mayon kapag ang bumibisita ay mabuting tao!

Madalas nga ay malaking bahagi ng bulkan ang nakatago sa ulap kaya maraming bigong makakuha ng picture-perfect shot dito.

Kaya ganoon na lamang ang gulat ng mga netizen at die-hard fans nang mag-post si Kim Chiu sa kanyang Instagram story ng jump shot kasama si Paulo Avelino, tampok ang Mayon sa likod na walang ni isang bahid ng kaulapan!

Sey ng mga netizen, pati raw ang Mayon ay suporta sa KimPau! Bongga!

Hindi naman nagpahuli sa pagkomento ang ilan pang netizens:

“You know what’s cool in Bicol? It’s the feeling when you get mesmerized with the beauty of the perfectly shaped volcano, Mt. Mayon! There are a lot of beliefs about Mt. Mayon and my most favorite is ‘when you clearly see it and not hiding behind the clouds, it means that you are a good person.’ And it means #Luck.”

“#KimPau lang SAKALAM.”

“They brought luck to each other.”

Sa isang panayam naman kay Kim, nagulat din siya nang malamang rare happening ang pagpapakita ng bulkan in its full glory kaya sey niya, baka nagkataon lang daw.

Pero para sa maraming utaw na kilig na kilig sa dalawa, sign from the heavens daw ito. Bongga, ha!

Sa nasabi ring panayam, inamin din ni Kim na marami silang ginagawa ni Paulo na magkasama recently kaya very happy and overwhelmed sila.

Bongga! (Carl Balasa)