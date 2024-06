Justine Baltazar kumamada ng triple double vs Valenzuela

Mga laro Huwebes: (Paco Arena)

4:00pm – Quezon vs Sarangani

6:00pm – Imus vs Bicolandia

8:00pm – Zamboanga vs Rizal

PUMOSTE ng pambihirang triple-double si reigning MVP Justine Baltazar para sa Pampanga Giant Lanterns nang durugin ang Valenzuela Classics VACARGO sa iskor na 85-56 upang pahabain ang winning streak nito, habang nalusutan ng Davao Occidental Tigers ang Negros Muscovados sa 67-64, at sinagasaan ng Quezon City TODA Aksyon ang Pasay Voyagers sa 70-60 nitong Martes ng gabi sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season na ginanap sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Pinatunayan ng dating De La Salle Green Archer na siya ang hari ng liga sa pagkarga ng 12 puntos, 17 rebounds at 10 assists para dalhin sa ika-12 sunod na panalo ang Giant Lanterns matapos malasap ang nag-iisang pagkatalo sa kanilang unang laro sa 29-team tournament.

Nanguna naman sa iskoring si Jeff Viernes sa 13 puntos at limang rebounds, gayundin sina Jhaymo Eguilos sa 11 puntos at siyam na boards, habang nag-ambag ng tig-10 puntos sina Archie Concepcion, Encho Serrano at Rence Luis Alcoriza upang lumapag sa solong second spot sa likod ng unbeaten na Nueva Ecija Rice Vanguards at Quezon Huskers na may kapwa 11-0 rekord.

Nanguna naman para sa Valenzuela si Fil-American CJ Payawal sa 17 puntos at limang boards na sinundan ng balik koponan na si Paolo Hubalde na rumehistro ng all-around na 15 puntos, siyam na rebounds, limang assists at anim na steals na bumagsak sa 7-7 marka.

Bumida naman para sa Davao si Arth Dela Cruz sa 12 puntos at limang boards para pangunahan ang balanseng opensiba katulong sina Kelly Nabong na kinapos sa double-double sa siyam na puntos at siyam na boards, gayundin sina Jun Manzo, Biboy Enguio at Kenneth Ighalo na pare-parehong may walong puntos para putulin ang two-game losing skid sa 9-4 marka.

Nasayang naman ang game-high na kinubra ni Renz Palma sa 27 puntos, limang boards at tig-apat na assists at steals, na sinuportahan ni Buenaventura Raflores na may double-double sa 11 puntos at 14 rebounds na lalong nabaon sa 4-11 kartada.

Bumida naman si Rhinwil Yambing na tumapos ng 15 puntos at apat na rebounds para pamunuan ang atake sa 33-18 sa kalagitnaan ng second quarter para makaangat sa 6-7 rekord.

Sinuportahan naman ito ni JJ Gesalem sa 11 points at dalawang steals at si Chino Mosqueda na may 10 points at apat na rebounds, habang ang Voyagers ay nahulog sa 7-6 marka mula sa 14 points ni Laurenz Victoria, at ni Warren Bonifacio na may 12 points at nine rebounds at ang 12 points, six rebounds, three assists at two steals ni Patrick Sleat. (Gerard Arce)