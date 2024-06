Istulen Ola patok sa Gran Copa Cup

PAPARADA sa pista ang magka-kuwadrang sina Fortissimo at Istulen Ola paglarga ng 2024 Philracom “Gran Copa De Manila Cup” na ilalarga sa darating na Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina Istulen Ola, na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, at Fortissimo na gagabayan ni class A rider Kelvin Abobo, anim na mahuhusay pang kabayo ang inaasahang lalahok sa karerang may distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Easy Does It, Jaguar, Mimbalot Falls, Moderne Cong, Secretary at Wild Is The Wind.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa pangalawa ang P200,000 habang P100,000, P50,000, P30,000 at P20,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Posibleng magbigay ng magandang laban kina Istulen Ola at Fortissimo si 2023 two legs Triple Crown winner Jaguar na gagabyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

May kukubrahin din ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Paniguradong bakbakan at magandang laban ang masasaksihan ng mga karerista kaya asahang dadagsa ang mga ito sa karerahan at sa mga OTB. (Elech Dawa)