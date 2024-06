Maaaring magamit na ebidensiya ng solicitor general para sa pagpapatalsik kay suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ang record ng Board of Investments (BOI) at Bureau of Immigration (BI) sa pagdating sa Pilipinas ng isang Chinese na nagngangalang Guo Hua Ping, ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian.

Nanindigan si Gatchalian na si Guo Hua Ping at Mayor Alice Guo ay iisa lamang base sa dokumentong nakuha niya mula sa BOI at Immigration.

Base sa dokumento ng dalawang ahensiya ng gobyerno, si Guo Hua Ping ay isang Chinese citizen na pinanganak noong August 31, 1990, at du-mating sa Pilipinas noong ito ay 13-anyos na.

“Dahil nagsinungaling siya, itong mga ebidensiya na ito magagamit na ngayon ng Office of Solicitor General sa pagpa-file nu’ng quo warranto case para unang-una matanggal siya sa puwesto dahil bukod tanging Pilipino lang ang puwedeng tumakbo sa public office,” diin ni Gatchalian sa interview ng Radyo 630.

“If we take back, umurong tayo ng konti, tingnan natin buong picture, nalusutan tayo,” ani Gatchalian.

Pinabulaanan naman ni Alice Guo ang inilabas na dokumento ni Senador Gatchalian na nagsasaad na si Guo Hua Ping at siya ay iisang tao lamang.

Sa pinadalang statement sa Senado, tiniyak nitong nakahanda siyang sagutin ang alegasyon ng senador pero “He who alleges must prove! Kung sino ang nag-aakusa ay siya ang magpatunay.”

Nanindigan ang alkalde na ang kanyang tunay na ina ay si Amelia Leal at ang kanyang totoong pangalan ay Alice Leal Guo batay sa kanyang birth certificate. (Dindo Matining)