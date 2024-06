Greek spiker Zoi Faki patitigasin Flying Titans

OPTIMISTIKO si Choco Mucho Flying Titans coach Dante Alinsunurin na mas lalalim ang kanilang tsansang tuluyan na maiuwi ang pinakaasam na korona sa pagsungkit sa serbisyo ng outside hitter mula Greece na si Zoi Faki para sa susunod na Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference na posibleng mausog sa Agosto.

“I hope she is the one,” sabi lamang ni Alinsunurin sa kanyang magiging import na si Faki patungkol sa pagputol sa dalawang sunod na kabiguan sa pagtuntong sa kampeonato ng Flying Titans.

Ang 26-anyos na Greek outside hitter at dating San Diego State University NCAA player, ay inaasahang makakaplit sa puwesto na iiwanan ni Cherry Ann “Sisi” Rondina na posibleng hindi makapaglaro sa Choco Mucho matapos itong isama sa bubuo sa pambansang koponan na Alas Pilipinas.

Kuntento naman si Alinsunurin sa nakikita nito sa 6’1″ na right-handed na spiker na nakapag-aral din sa University of Pittsburgh na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa na makakapagbigay-suporta at makakapag-angat sa iba pang miyembro ng Flying Titans na asamin ang mailap na korona.

“Sana mag-align ang mga stars sa amin,” matalinhagang pahayag ni Alinsunurin, kung saan makakasama na nito ang matinding middle blocker na si Aleona Denise “Dindin” Santiago Manabat na tuluyang pinakawalan ng dati nitong koponan na NXLed Chameleons.

Umaasa din si Alinsunurin na makakabalik na sa paglalaro ang pangunahin nitong spiker na si Kat Tolentino upang mas lalong mapatibay ng Flying Titans ang kanilang pagnanais na maiuwi ang unang titulo sa tanging propesyunal ng volleyball league sa bansa. (Lito Oredo)