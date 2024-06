Kumain ng alikabok sa takilya ang pelikula ng GMA Pictures at Viva Films na “Playtime”.

Ayon sa pinost ng isang netizen gamit ang account na Atty. Lilet Matias sa X (dating Twitter), tinanggal daw sa mga sinehan ang pelikula dahil kaunti lamang ang nanonood at pinalitan ng Hollywood movie “Inside Out 2” na blockbuster worldwide.

“Certified flop ang pelikula ng GMA Pictures at Viva na “Playtime” kung saan ilang sinehan na ang nag-pull out ng movie dahil walang nan-onood,” sabi ng netizen. “Idinagdag naman sa pelikulang “Inside Out 2” ang slot na pinagtanggalan sa flop movie na Playtime.”

Ang playtime ay pinagbibidahan nina Sanya Lopez, Coleen Garcia, Faye Lorenzo at Xian Lim. Si Lim ay naging viral kamakailan dahil sa mall show na mas marami ang bakanteng monobloc kaysa sa mga nanonood.

“Congratulations GMA Pictures nakakaproud sa pagiging flop sa movie this year wow! Expected naman yan attorney,” komento ng isang BINI KARAMIA

Ayon naman sa isa pang report, kasama raw sa “nilangaw” sa sinehan ang isa pang local film na “Fruitcake” ng Cornerstone. Mas kumita pa raw ang pelikula mula Thailand na “How To Make Millions Before Grandma Dies.”

Wala pang pahayag ang GMA at Viva sa sinasabing mahinang pelikula nina Sanya at Xian Lim.