Gasoline station sa basilan pinasabog

PINASABOG ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang isang gasolinahan sa Lamitan City, Basilan kasabay ng pagdiriwang ng ika-17 founding anniversary ng lungsod noong Martes.

Ayon sa pulisya, isang dumaraan sa lugar na nakilalang si Alwadun Asnain ang nasugatan sa insi­dente. Nasa ligtas na itong kalagayan.

Sa ulat, bandang alas-6:47 nang gabi nang pinasambulat ang nasabing gasolinahan na pag-aari ng pamilya ni Bonjin Mateo sa Barangay Matibay sa Lamitan City.

Narekober sa lugar ang ilang bahagi ng improvised explosive device tulad ng blasting cap at nine-volt battery.

Sinabi ni Lamitan Chief of Police Lt. Col. Arlan Delumpines na sinisilip nila ang anggulong extortion dahil bago ang pagsabog ay nakatanggap na umano ng mga extorition letter mula sa hindi pa matukoy na grupo ang may-ari ng gasolinahan.

Samantala, kinondena ni Basilan Governor Jim Salliman ang insidente kasabay ng utos sa pulisya na imbestigahan ito para agarang madakip ang mga responsable sa krimen.

Kasabay nito’y nanawagan si Mayor Oric Furigay sa kanilang mga mamamayan na maging kalmado at mapagbantay sa paligid.

Nauna rito’y idineklara ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang Lamitan City bilang Abu Sayyaf Group-free noong Martes.

Sa isang seremonya na ginanap sa Lamitan City, 46 na loose firearms kabilang ang high-powered at low-powered firearms, gayundin ang hand grenade, ang boluntaryong isinuko ng mga kapitan ng barangay na sumisimbolo sa pangako ng komunidad na panatilihin ang kapayapaan at seguridad.

“Today, we celebrate not just the absence of a threat, but the presence of a hopeful future for Lamitan City,” ayon pa sa mensahe ni Salliman.