Sino raw itong dating Cabinet secretary ang madalas mangibang bansa kasama ang hunk na boylet?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, walong beses daw binitbit ng Cabinet secretary na bansagan nating “CS” ang boylet simula 2019 hanggang 2023.

Noong Nobyembre 11, 2019, nag-overnight daw ang dalawa sa Hongkong sakay ng isang budget airline. Naputol ang pangingibang bansa ng dalawa nang mamayani ang COVID-19 pandemic noong 2020.

Pero noong lumuwag nang kaunti ang pagbibiyahe, lumarga sina CS at boylet sa New York noong 2021. Nauna raw si ex-Cabinet secretary na u­malis noong Setyembre at makalipas ang dalawang araw ay sumunod naman si boylet. Sabay naman silang umuwi ng Pilipinas o halos isang linggo silang magkasama sa Tate.

Mas mahaba naman ang paglalamiyerda nila sa abroad noong Oktubre 15, 2021 dahil Nobyembre 8, 2021 na sila nakabalik sa Pilipinas.

Sa loob ng halos dalawang taon, hindi sila nagbiyahe sa abroad. Nasundan na lamang ito noong April 2023 nang sabay silang umalis patungong Hong Kong. Magkahiwalay naman silang umuwi dahil si CS ay galing sa Xiamen, China habang si boylet ay sa Beijing.

Nasundan naman ito noong Setyembre 2023 nang magkasama silang nagbiyahe patungong Tokyo, Japan kung saan nagtagal sila ng apat na araw saka bumalik sa ‘Pinas.

Ilang araw lang ang pinalipas, nagtungo naman silang dalawa sa Singapore para sa 3-day, 2-night trip doon at bago matapos ang Setyembre ay bumalik naman sila sa Tokyo, Japan.

Sa sumunod na buwan ay sa Dubai naman sila nagtungo na posibleng connecting flight lamang sa pinal nilang destinasyon.

Pintahan n’yo na. Si dating Cabinet secretary ay may asawa at anak habang si boylet ay isang promdi pero guwapo at hunk.