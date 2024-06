De Vera imbitado ng Diamondbacks

PILIT na itatala ng De La Salle player na si Lord Aragorn de Vera ang isang panibagong kaysayan para sa Pilipinas at sa isport na baseball sa pagtungo sa isang lugar na iilan lang ang nagkaroon ng pagkakataong pumunta.

Ito ay matapos na maimbitahan ang 20-anyos na infielder mula sa De La Salle para sa isang ehersisyo kasama ang MLB team na Arizona Diamondbacks.

Ayon kay Green Batters head coach Joseph Orillana, lilipad na palabas ng bansa si De Vera bukas.

Ipinagmamalaki ni Orillana ang kanyang ward sa pagkakaroon ng bihirang pagkakataong panghabambuhay.

“I’m so happy for him and proud dahil isa sa mga player ko ang nabibigyan ng ganitong klaseng opportunity sa kanyang baseball career,” sabi ni Orillana, isang all-time La Salle great. ( Lito Oredo)