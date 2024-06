Dating PBA star ‘Yoyong’ Martires sumakabilang-buhay na sa edad 77

BINAEIAN na ng buhay si PBA pioneer at dating Olympian Rosalio ‘Yoyong’ Martires sa edad 77, ayon sa pamilya, complications daw ng pneumonia ang ikinamatay ni Yoyong.

Kasama si Martires (o Martirez) sa huling Philippine basketball team na sumabak sa Olympics noong 1972 Munich, naglaro siya sa San Miguel Braves sa MICAA, at kinuha rin ng Royal Tru-Orange/San Miguel Beermen pagpasok sa PBA noong 1975.

Bahagi siya ng Orangemen squad na sumikwat ng unang kampeonato ng SMB franchise noong 1979 Open Conference, nakalistang 5-foot-8 lang si Martires, pero isa sa pinakamakulit na guards sa liga noong kapanahunan. Nakilala siya sa kanyang steals at assists.

Ipinanganak sa Samar, nag-aral sa Southwestern University sa Cebu si Yoyong, nang matapos ang PBA career ng No. 14 jersey niya noong 1982, sumabak sa pag-aartista si Martires at nalinya sa comedy films madalas bilang sidekick ni Vic Sotto at ng Tito, Vic & Joey trio.

Pinasok rin niya ang politika, naging councilor at vice mayor sa Pasig. (Vladi Eduarte)