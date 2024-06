Darren ‘di ma-imagine na halikan si Kim Chiu

Nakahanap nga ng kaibigan si Kim Chiu kay Darren dahil very kapatid nga ang turingan nila sa isa’t isa.

Maraming viewers ang natutuwa sa pagkakaibigan nila at may mga ilan nga ang nanunukso na maging sila dahil parehas silang chinito at chinita.

Kilig din kasi sila kapag napapanood nilang nagkukulitan silang dalawa sa ‘It’s Showtime’ o maski sa mga post sa social media.

Sa latest episode nga ng Kapamilya noontime show ay muling kinilig ang kanilang mga shipper dahil sa naging kulitan nila sa ‘EXpecially For You’ segment.

‘Yung mga sumalang kasi sa nasabing dating game segment ay natsika na sinabihan si girl ng sexy tapos ay, “Pa-kiss nga,” ang reply nito.

So biglang naaalala ni Kim ang mga message ni Darren kapag sinasabihan siyang sexy ng binata.

Sey ni Kim, “Hindi naman ako nagmi-message dito ng pa-kiss nga.”

Sagot agad ni Darren, “Oo, talaga! Huwag tayong dumating sa ganung punto, Kim Chiu,” na sinundan naman agad nito ng pagtawa.

Ang kulitan scene na iyon ay naging patok sa social media at maski si Darren ay nagkomento sa X (dating Twitter).

“Hindi ko ma-imagine @prinsesachinita,” post ni Darren.

Mukhang bestie nga lang talaga ang turing ni Darren kay Kim kaya hindi niya ma-imagine na naghahalikan sila ng Chinita Princess.

Pero reply ng isang faney ay huwag daw magsalita ng patapos si Darren.

“HAHAHAHA!! Wooohh.. Bestie. Baka hindi pa kayo dumating sa ganung punto sa ngayon. Malay mo Darren balang araw,” post ng isang faney sa X.

Well…