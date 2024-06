CJ Perez aminado dehins pa solid laro

AMINADO si San Miguel Beermen slasher CJ Perez, marami pa siyang kakaining bigas sa PBA kahit kasama na sa makulay na resume ang dalawang championship sa liga, Finals MVP, Best Player of the Conference, Rookie of the Year (2019), three-time Scoring Champion, SEA Games (5-on-5, 3×3) at Asian Games gold medalist.

Minarkahan nang todo ng Meralco si Perez sa katatapos na finals ng Philippine Cup, tinalo ng Bolts ang Beermen sa anim na laro.

“Kapag ikaw ‘yung nakakagawa sa team, paghahandaan ka,” anang 30-year-old na top pick ng Columbian Dyip (Terrafirma) noong 2018 mula Lyceum.

Sa six-game finals, nag-average si Perez ng 20.83 points, 7.17 rebounds, 3.33 assists.

Pero napakababa ng field goal shooting percentage niya – 37.27 percent (41 made shots, 110 attempts).

Sa stripe, 12 lang sa 36 free throws ang nai-convert ni Perez. May dalawang mintis siya sa dying seconds ng Game 3.

Isa pa ay gigil din siya sa depensa, halos buong series na pinigil ng foul trouble. Madalas, first half pa lang ay may three fouls na.

Marami pa raw siyang weakness, pero nangakong aayusin.

“Hindi pa talaga solid ‘yung laro ko,” dagdag ni CJ pagkatapos mapakawalan ng Beermen ang all-Filipino crown sa Smart Araneta Coliseum. “Marami pa akong kailangang trabahuhin.”

Masakit matalo, pero hindi nakalimutang saluduhan ni Perez ang Bolts.

“They deserve it,” dugtong niya. “Talagang pinaghirapan nila.” (Vladi Eduarte)