Cindy binuking ‘eksena’ nina Xian, Iris sa shooting

Puring-puri ni Cindy Miranda ang kanyang direktor sa upcoming horror film na ‘Kuman Thong’ na si Xian Lim.

Sa naganap na media conference nito ay kinuwento ng beauty queen-actress kung paano si Xian bilang director.

“Xian is very nice, sabi ko nga. Alam mo gusto niya nga talaga maging direktor, magaling na direktor, very passionate siya.”

Dagdag niya pa, hindi raw niya nakita ‘yung mga isyung binabato kay Xian, na mahirap ito katrabaho o may attitude.

“Hindi ko nakita. Wala akong nakitang bad side ni Direk Xi, lahat good. Inalagaan niya kami sa set,” kuwento niya.

Kahit nga raw napapalitan ang ibang mga eksena sa script ng pelikula ay very cool pa rin daw si Xian.

Si Xian kasi at ang girlfriend nito na si Iris Lim ang nagpatuloy ng script ng ‘Kuman Thong (Black Magic Baby)’ matapos hindi na maging available ang unang writer nito.

So natanong din si Cindy kung may times ba na nag-clash sina Xian at Iris pagdating sa creative inputs?

“I wanna be honest, may time na nag-a-argue sila, pero you know, maganda naman ‘yun, ‘di ba? May dalawang ideas tayo kasi minsan, ‘di ba? May kailangan talagang mag-contradict doon sa isa. ‘Di ba, tama, para sa ikakaganda ng movie!”

Dagdag niya pa, “Pero siyempre minsan lang, kapag nag-a-argue sila sa isang eksena, siyempre kami rin naaapektuhan doon, pero iniisip mo sa ikakaganda ng movie.

“Very, very professional. Nagtulungan po talaga sila.”

Sabi pa ni Cindy, maliban sa pagiging passionate, cool, at professional na direktor ay collaborative rin daw si Xian kung saan hinahayaan daw siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin sa eksena.

Anyway, marami ang naintriga sa title na ‘Kuman Thong’ (Thai words ito) na ang ibig sabihin sa English ay black magic baby.

Bonggels din ng movie dahil kinuhanan pa ito sa Thailand at kasama ni Cindy ang sikat na Thai BL actor na si Max Nattapol.

Mapapanood ito sa mga sinehan simula July 3.

Exciting! (Byx Almacen)