Bossing Vic, Piolo Pascual may collab project

Mukhang tuloy na tuloy na ang pagbabalik Metro Manila Film Festival ni Vic Sotto this year.

From a reliable source, may balita na magsisimula na raw ang shooting o principal photography ng pelikulang gagawin ni Bossing Vic na intended sa 50th anniversary ng MMFF sa susunod na buwan. Bale first week ng July ay magsu-shooting na ang TV host-actor-producer.

Every Sunday, Monday and Tuesday lang daw kasi puwede mag-shooting si Bossing Vic.

Ito kasi ang mga araw na walang live ang ‘Eat Bulaga’. Alam naman ng mga viewers na taped ang ‘EB’ tuwing Lunes at Martes.

Kamakailan nga lang pala ay kumalat sa X at pinagpiyestahan ang balita na magsasama sina Vic at Piolo Pascual sa isang family-oriented drama movie na may titulong ‘Balwarte’ na possible entry sa December Filmfest.

Excited nga ang fans ni Bossing dahil ibang Vic raw ang mapapanood nila sa gagawing pelikula with Papa P.

Kung totoo ang tsika, bale ito ang first time ni Bossing na hindi comedy at fantasy ang gagawing pelikula at ilalahok sa pinakamalaking film festival ng bansa.

Although, hindi ito first time ni Bossing na mag-drama kasi matagal na niya itong ginagawa sa traditional Lenten special ng ‘Eat Bulaga’.

Wish nga ng followers ni Bossing Vic na sana raw ay makapasok ito sa Magic 8 ng 50th Metro Manila Film Festival.

Na-miss nila si Bossing ng bonggang-bongga. Matagal-tagal din kasing hindi napanood sa big screen ang TV host-actor-producer.

Noong 2019 pa pinalabas ang huling movie nito na ‘Mission Unstapabol: The Don Identity’, na isa ring MMFF entry.

Halos every year ay naghahari sa nasabing film festival si Bossing Vic lalo na noong ginawa niya ang ‘Okay Ka Fairy Ko’ franchise kaya after 5 years ay exciting kung makakasama ulit sa MMFF ang bago nitong pelikula.

Goodluck, Bossing! (Ogie Rodriguez)