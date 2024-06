Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga ahensiya ng pamahalaan na may kinalaman sa programang pabahay ng gobyerno na magtulungan upang maabot ang target na 6 milyong housing units hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028.

Sa ipinatawag na sectoral meeting sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na kailangang makahabol sa shelter gap dahil malaki ang kulang o napag-iwanang pabahay ang mga nakalipas na administrasyon.

Binilinan ng Presidente ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Economic and Development Authority na dapat matugunan ang target na isang milyong housing units kada taon.

“Everybody has to work together on this so that you can agree on the numbers. So, we have working numbers that we have confidence in,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)