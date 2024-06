Antonelle Berthe Racasa kakasa sa U18 grand finals

PUSPUSAN na ang paghahanda ni AFM Antonelle Berthe Racasa sa sasalihang 2024 National Age-Group Chess Championships Grand Finals U18 girls standard event na lalaruin sa Dapitan City.

Magsisimula ang tulakan ng piyesa sa Hunyo 24 sa event na may 14-player single round robin format kung saan ipatutupad ang 30 minutes plus 30 seconds increment simula sa move 1.

Tiyak na mapapalaban si ranked No. 6 at former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Racasa (ELO 1694) dahil kasali ang mga tigasing sina top seed Francesca Largo (ELO 1876), Jersey Marticio (ELO 1841) at Samantha Babol Umayan (ELO 1824).

Binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines sa pamumuno ng presidenteng si Prospero “Butch” Pichay ang nasabing tournament.

Si GM Jayson Gonzales ang organizer at tournament director habang si Reden Cruz ang chief arbiter.

Susulong din ng piyesa sina Juzeia Marielle Agne, Sara Dalagan, Yana Emilou De Vera, Kyla Deloso Dalagan, Arleah Cassandra Sapuan at Lyn Getubig.

Ang iba pang kasali ay sina Zhaoyu Capilitan, Kristel Love Nietes, Kyla Marie Capili at Yvonne Grace Tinguban.

Wala pang pairings pero tiyak na naghahanda na nang todo ang mga kasali para masungkit ang inaasam na titulo. (Elech Dawa)