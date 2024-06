Welcome to Buscalan!

Paano ba pumunta sa Buscalan para personal na makita at makapagpa-tattoo sa legendary at sinasabing Last Mambabatok ng Butbut Tribe na si Apo Whang-Od na kilala rin sa tawag na ‘Maria Oggay.’

Ano ba ang lagay ng kalsada paakyat ng Buscalan Tattoo Village sa Kalinga? Safe ba bumiyahe?

Matagal ko nang pangarap na makapunta sa Buscalan. Last January ay nasa Sagada na ako kasama ang ilang kaibigan. Mahigit 12 oras ang biyahe sa bus. Pagkakataon ko na sana itong makarating sa Kalinga, pero dahil kapos sa oras at kakailanganin pa nang mas matagal na biyahe kaya hindi natuloy. Kaya nang mayaya ako ng ilang gym mates ko sa Buscalan, hindi na ako nagdalawang-isip.

Nasa P4800 kada tao ang bayad sa LoveOutdoor Travel & Tours para sa 2 days 3 nights sa Buscalan-Sagada-Baguio. Kasama na ang hotel at breakfast. Clueless ako sa joiner tour kaya super exciting. Labing-isa kaming pasahero ng van. Umalis ng 6PM sa Manila at dumating ng 6AM sa Buscalan.

Umaga na nang mapansin ko na nasa taas na kami ng mga bundok at puro bangin ang paligid. Ang ganda ng Cordillera mountains na parang ang lapit mo sa langit!

Nagulat kami, biglang tumigil ang van. May malaking bato pala na nakaharang sa kalsada at hindi kami makadaan. May landslide daw kagabi. No choice kami kundi maglakad ng halos 2 oras hanggang sa marating ang tattoo village.

May bagong attraction sa lugar, ang tramline o basket na bakal na puwedeng sakyan kung ayaw mo na maglakad. Safe ito dahil makapal ang tali na ginagamit din sa zipline.

Matapos makapag-register at mabayad ng P75 environmental fee, umpisa na ang mahabang larakan papunta kay Whang-Od na tumatagal ng 1 to 2 hours. Hindi biro ang trekking! Marami na raw ang nag-collapse at nahimatay sa akyat-baba sa bundok. Mahirap biglain ang paglalakad sa initan lalo na sa mga hindi sanay.

Hindi ka naman maiinip dahil sa ganda ng tanawin na parang ang lapit mo na sa langit. May rice terraces din na malalakaran. Relaxing, tahimik at walang cell signal. Presko ang hangin at walang tigil ang pag-agos ng tubig mula sa mga bukal. Ingat lang sa pag-inom kung hindi sanay sa fresh water.

Tips para sa mga aakyat kay Apo Whang-Od:

May Victory Liner bus na Manila-Tabuk. Mula dito ay sasakay ng habal-habal papuntang Buscalan. Mas mahaba ang biyahe na inaabot na 17 oras. Medyo risky ang daan dahil maraming sirang kalsada. Exciting sumakay sa bubong ng jeep na uso dito to see all the greenery mountains.

Sila na ang nagbebenta ng tool na gamit sa pagbabatok. Isang kahoy na may nakausling tinik ng suha sa dulo. P100 isa. Buy it! At least alam mo na ikaw lang ang gagamit, plus souvenir mo na.

About sa tour guide, required talaga na kumuha na tulong na rin sa mga lokal para kumita.

Kasama na ito sa binayarang tour package. Sila na ang hahanap ng bahay na matutulugan at tagaluto dahil walang resto sa lugar. Puwedeng magdala ng foods. Sila na ang mag-iiskedyul kung anong oras ka puwedeng pumunta kay Whang-Od. Mahirap mag-DIY (do it yourself) dito.

Halos isang araw ang waiting time para sa signature tattoo with Apo na 3 dots. Lalo na kung Saturday at Sunday since maraming tao. I recommend na weekdays kayo pumunta kung gusto ninyong may design.

Si Whang-od ang sadya ko sa Buscalan kaya kahit halos maiyak ako sa sobrang sakit sa bawat pukpok sa batok ko, tiis-ganda para sa kanyang signature tattoo for P300. Nakaka-proud na magkaroon ng Tatak Whang-Od dahil hindi lahat may opportunity na makarating ng Buscalan na medyo buwis- buhay ang biyahe.

Ang ganda niya. Naka-red lipstick at makulay na head dress. Nasa mood daw kapag ganito ang kanyang ayos. Sayang lang at wala akong anumang pasalubong. Simula nang ma-feature sa Tattoo Hunter Series ng Discovery Channel noong 2009, sumikat sa buong mundo si Whang-Od.

Kamakailan, naging cover siya ng Vogue Philippines at hindi rin nakaligtas si Whang-Od na 107 years old, sa mga intriga lalo pa at kinukuwestiyon ang kanyang tunay na edad at taglay na talento.

Malaki ang ambag ni Whang-Od para makilala ang kanilang tribo bilang mga natural at traditional tattoo artist. Ang inilagay natin sa pedestal ay ‘yung body of art work ni Apo at ‘yung kontribusyon niya para makilala ang pangalan at kultura ng Kalinga at ng Pilipinas.

Nakaka-proud si Apo na ginawaran sa Malacañang ng Presidential Medal of Merit sa kanyang cultural contribution na mapreserba ang traditional art sa pagta-tattoo. Kung dati marumi ang tingin natin sa mga may tattoo sa katawan, pero dahil kay Apo ay naging traditional heritage na ito para sa nakakarami.

PS. Mahusay ‘mangsalat’ ng private part si Apo na kalakaran sa mga lalaking nagpapa-tattoo na mistulang comedy act sa mga nanood sa kanya.