Travis Cu binuhat Seirin sa Open Rapid Chess title

NAGKAMPEON ang Team Seirin sa open division matapos silang akbayan ni Ivan Travis Cu sa JCI Senate Lipa Open Rapid chess team tournament na nilaro sa Lipa City Convention Center nitong Lunes.

Nakasama ng pinakabagong FIDE Master ng bansa na si Cu sa team sina Tyrhone James Tabernilla at Zeus Alexis Paglinawan habang si International Master Jan Emmanuel Garcia ang naging coach.

Nagtapos ang Team Seirin na may pitong puntos batay sa match point-style scoring system na ginagamit ng organizing JCI Senate Lipa para pamunuan ang isang araw na rapid chess meet.

Nakatanggap ang Team Seirin ng P50,000 kasama ang tropeo at medalya para sa kanilang pagsisikap sa nasabing event.

Tinalo ng Team Seirin ang Blahlala, 3-0, sa unang round, Team Gold Eagle, 2-1, sa ikalawa, UST Team F, 2.5-0.5, sa ikatlo, Team Pakners, 2.5-0.5, sa ikaapat, UST Team B, 2-1, sa fifth round, Tira-Tira Sampaloc C, 2.5-0.5, sa sixth at The Teddy Bears, 2-1, sa seventh at final round.

Nakalikom si Cu ng 5.5 puntos sa board 1.

Nakopo ng UST Team A na binubuo nina Mark Gerald Reyes, Carl Daluz at Allan Gabriel Hilario ang second place habang third ang Tira-Tira Sampaloc C team nina Kelly Rancalp, Narciso Gumila at Timothy Baclayon. (Elech Dawa)