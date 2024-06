Tiket sa BINI, SB19 concert pinipilahan

Muling gumawa ng bagong record ang Nation’s Girl Group na BINI, ha!

Sila kasi ang tangi at kauna-unahang Filipino music artist na naging mumber one sa Top Artists chart ng Spotify Philippines kung saan tinalo nila ang American music artist na si Taylor Swift na umokupa sa puwestong iyon sa loob ng halos dalawang taon.

Sa ngayon nga ay mayroon na silang 6.6 million monthly listeners sa Spotify at patuloy pa ngang tumataas habang tumatagal.

Dahil sa phenomenonal achievement ay hindi nakakapagtaka na sunod-sunod ang events at endorsements ng grupo.

Kahapon lang ay pinakilala sila bilang mga bagong ambassador ng isang kilalang fastfood chain at inaabangan na rin sila sa pride event na ‘Love Laban 2 Everyone’ sa may Quezon Memorial Circle sa Quezon City sa June 22 at tatakbo rin sila sa BINI Run sa may Roxas Boulevard sa may Lungsod ng Maynila.

Excited na rin ang BLOOMs sa kanilang first-ever 3-night concert na ‘BINIverse’ sa June 28, 29, and 30 sa New Frontier Theater.

Pero ang pinakaaabangan ay ang pagsasama ng BINI at ng P-pop Kings na SB19 sa ‘Nasa Atin ang Panalo’ thanksgiving concert.

Lunes ng gabi pa lang ay ang haba na ng pila para sa mga bibili ng tickets at gustong manood ng concert sa darating na July 12 sa Araneta Coliseum.

Exciting! (Byx Almacen)