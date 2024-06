Still Somehow umariba sa Hopeful Stakes Race

NAKITAAN ng husay sa pagremate ang kabayong si Still Somehow nang manalo sa 2024 Philracom “Hopeful Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakapuwesto sa bandang likuran si Still Somehow sa kaagahan ng karera habang nagbabanatan sa unahan ang matutulin sa largahan na sina Boss Uno, Feet Bell at Beltuna.

Pagdating sa kalagitnaan ng karera ay si Boss Uno pa rin ang namamayagpag sa unahan, nakadikit sa kanya sina Feet Bell at Beltuna habang lumalapit naman sina Follow Da Ruler at Still Somehow.

Pagsapit ng far turn ay sina Beltuna at Still Somehow na ang nagbabanatan sa unahan habang nasa tersero ang nauupos na si Boss Uno.

Nagpatuloy ang banatan nina Still Somehow at Beltuna sa unahan sa huling kurbada kaya naman bigayan ang dalawang hinete na sina John Alysson Pabilic at O’Neal Cortez, ayon sa pagkakasunod, sa paghataw ng latigo sa kanilang sinaksakyan.

Sa huling 100 metro ng karera ay umungos na si Still Somehow at nanalo ito ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Beltuna, tersero si Boss Uno habang pang-apat si Gameir Winner.

Inirehistro ni Still Somehow ang tiyempong 1:54 minuto sa 1,800-meter race upang hamigin ng winning horse owner na si Tisha Sevilla ang P600,000 premyo.

Hinamig naman ng owner ni Beltuna ang P200,000 habang napunta ang P100,000 at P50,000 sa mga may-ari ng third at fourth placer na sina Boss Uno at Gameir Winner ayon sa pagkakasunod.

Nasungkit din Jocelyn Modomo, breeder ng nanalong kabayo, ang P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third. (Elech Dawa)