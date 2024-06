Spotted damit ng aktor sa video: Julia, Gerald pinagdududahang live in na

Aliw na aliw ang fans nina Julia Barretto at Gerald Anderson nang kumalat sa X ang video ng una na nag-aayos ng mga gamit niya sa isang room.

Pinakita rin kasi ni Julia sa video ang mga damit at iba pang bagay na nakalapag sa sahig na aayusin niya. At doon nga napansin ng JulRald followers ang kulay blue na ‘Captain America’ t-shirt ni Gerald.

At para patunayan na damit talaga ni Ge ang nahagip sa video, in-edit pa ng fans ang lumang video ng aktor na suot-suot ang nasabing t-shirt at dinikit sa reel na pinost ni Julia sa social media.

“Huli pero hindi kulong.”

“Ay nakita po namin ang shirt ni Ge, pero quiet na lang po kami.”

“Okay lang yan malapit na rin naman silang magsama sa isang bahay!”

May mga online Marites pang nang-intriga ha, feeling daw nila ay nagli-live in na raw sina Julia, Gerald. Kaloka. Advance talaga mag-isip ang netizens.

Komento tuloy ng isang fan, “Baka naman nagpa laundry lang si Gerald o baka naman pinahiram ni Ge kay Julia ang shirt, may nakita lang t-shirt, live in agad?”

Oh well, mas maraming kinilig na fans sa trending socmed reel na ito na naka-post sa Instagram fanpage nina Julia at Gerald kaya dedma na sila sa mga intrigerang bashers, ‘noh (Ogie Rodriguez)