Simpleng trangkaso nakaka-stroke, atake sa puso

May koneksyon umano ang trangkaso at seryosong cardiac events.

Ayon sa nailathalang artikulo sa “The Journal of Infectious Diseases” ang alam lang ng mga tao ay maaring magkakomplikasyon ng pneumonia, bronchitis at bacterial infection sa baga ang `flu virus.’

Pero nadiskubre sa bagong pananaliksik na ang trangkaso na isang ordinaryong respiratory illness mula sa influenza ay may panganib na magkaroon ng atake sa puso at stroke.

Ang mga adult na may edad 50 pataas na may kaso ng mild flu ay kinakitaan ng dobleng panganib na dumanas ng heart attack o ischemic stroke sa loob ng dalawang linggo matapos tamaan ng virus.

Hindi umano ngayon lang nadiskubre ang pag-uugnay ng trangkaso sa heart attack at stroke kundi noon pang 2020 base na rin sa ginawang pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa may 80,000 adults na naospital dahil sa trangkaso.

Nabatid na isa sa 8 pasyente ang dumanas ng acute cardiac event.

Ayon kay Dr. Gregory Katz, assistant professor in the department of medicine at the Leon H. Charney Division of Cardiology sa NYU Langone Health, ang mga impeksyon na lumabas sa isang bahagi ng katawan ay maaring makaapekto sa maraming bahagi ng katawan.

“The flu can have direct and indirect effects on the heart,” ani Katz . “When it comes to the direct effects, there is a possibility that the flu virus — or really any type of virus — causes inflammation of the heart muscle, which is called myocarditis. It can also cause inflammation around the sac [or lining] of the heart called pericarditis.”

Ayon naman kay Dr. Majid Basit, cardiologist sa Memorial Hermann sa Houston, sa ilang kaso, ang influenza virus ay maari ring direktang makaapekto sa heart cell na posibleng magresulta sa paghina ng puso at heart failure. (Juliet de Loza-Cudia)