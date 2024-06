Dalawang importanteng petsa sa ating kasaysayan ang ginugunita natin tuwing buwan ng Hunyo. Ito ay ang Hunyo 12 na Araw ng Kalayaan, at ang Hunyo 19 na siyang araw ng kapanganakan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal.

Sa pagsapit ng ika-126 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan nitong nakaraang linggo, ang inyong lingkod po ay naimbitahang maging guest speaker ng Knights of Columbus sa Parañaque City sa kanilang pagdiriwang ng mahalagang okasyong ito.

Sa talumpati ko po sa pagdiriwang na dinaluhan din ng mga opisyal sa Parañaque at aking mga ka-barangay sa BF Homes, binigyang diin ko po ang paghahatid ng tapat at mabuting serbisyo publiko.

Sinabi ko po sa aking talumpati na ang paghahatid ng serbisyo publiko ay dapat na hindi naghihintay ng anumang kapalit o pagkilala. Muli ko ring hinikayat ang mga kapwa ko Parañaqueño to “make good governance viral.”

Dito po kasi nagsisimula ang lahat. Kapag maayos at tapat ang pamamahala at serbisyo publiko, madali nating makakamit ang matagal na nating minimithi na makalaya ang marami nating mga kababayan sa gapos ng gutom at kahirapan.

Tulad ng sinabi ko sa aking mga kapwa Parañaqueño, hindi dapat nagtatapos sa pag-aalaala lamang sa kabayanihan nina Dr. Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at iba pang bayani ang pagdiriwang ng Independence Day natin.

Dapat po ay magtulungan–ang gobyerno at taumbayan–para makalaya sa mga gapos na pumipigil sa mabilis na pag-unlad ng ating bansa at pagkakaroon ng maginhawa at payapang buhay ng bawat Pilipino.

Ganito rin po ang paninindigan ng ating pambansang bayani. Bukod sa pagiging malaya ng mga Pilipino mula sa mga mapang-aping kolonisador, ang isa pang isinusulong noon ni Rizal ay ang tapat, mahusay at maayos na serbisyo publiko.

Kahit nakakulong at ipinatapon si Rizal noon sa bayan ng Dapitan ng mga Kastila, hindi siya tumigil sa kanyang serbisyo publiko. Ilan sa kanyang mga naging pagtulong sa mga taga-Dapitan ay ang paggagamot ng libre sa mga maysakit, pagpapailaw sa mga kalye, at pagtatayo ng water system para mabigyan ng malinis na tubig ang mga kasama niya sa komunidad.

Sa isang eksena sa nobela ni Rizal na El Filibusterismo, ang karakter na si Isagani ay naghangad na makapagpatayo ng isang paaralan para matuto ang mga Pilipino ng Espanyol. Ang plano niya ay bilang pagtulong sa kanyang mga kababayang Pilipino. Sa kanyang pakikipag-usap sa isang karakter na ayaw siyang tulungan sa kanyang plano, sinabi ni Isagani na isang malaking kahihiyan kung tatanawin niya ang kanyang nakaraan at makitang nagpursigi lamang siya para sa kanyang sarili at walang ginawa para sa bayang nagbigay sa kanya ng lahat.

Sa parteng ito ng nobela gustong sabihin ni Rizal na dapat na hindi naghihintay ng pabuya o mga parangal kapag naglilingkod para sa bayan. Dapat na inuuna ang ikakabuti ng nakakarami, at hindi ang sariling kapakanan.

Kaya naniniwala po akong kung nabubuhay si Rizal ngayon ay sasang-ayon din siya sa aking adbokasiya to make good governance viral.

Tiyak na sasang-ayon din siya sa ating paninindigan na ang pagtutulungan at paglilingkod nang may puso ay siyang mga instrumento para tayo ay tunay na makalaya sa tanikala ng gutom at kahirapan. Magkaisa po tayong lahat para sa kinabukasan ng ating bayan at ng ating mga anak.