Sen Bong bibida sa Aguinaldo movie?

May mga faney ni Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. ang nagtatanong kung may balak daw ba ang actor-politician na isapelikula ang life story ni former President Emilio Aguinaldo?

Pinangunahan kasi ng tunay na Caviteñong si Sen Bong ang pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12 sa Dambana ni Pres. Aguinaldo, sa Kawit, Cavite.

Naghandog ng bulaklak sa libingan ni Pres, Aguinaldo si Sen. Bong, at itinaas din niya ang bandila ng Pilipinas sa makasaysayang balkonahe ng Pangulo ng Unang Republika.

Sa talumpati ni Sen. Bong, binigyang-diin niya na hindi dapat kalimutan ang kabayanihan ng ating mga ninuno na nagpalaya sa bansa sa mga mananakop.

“Daang taon man ang lumipas, hindi malilimutan ang dakilang sakripisyo ng ating mga ninuno. At magpakailanman, ito ay tatanawin nating utang na loob sa kanilang nag-alis ng tanikalang bumihag sa ating inang bayan, sa kanilang nag-alay ng dugo at buhay upang makamtan ang mga tinatamasa nating kasaganaan, kapayapaan at kalayaan,” wika niya.

Sinabi rin ni Sen. Revilla ang katatagan ng mga mga Pilipino sa pagharap sa mga hamon para panatihin ang Kalayaan.

Binigyang-diin ni Sen. Bong ang kahalagahan ng pagpapaalala sa mga kababayan tungkol sa nakaraang pakikipaglaban na dapat magpatuloy para ingatan ang natamong kalayaan.

Sabi naman ng iba, maganda kung gagawin ni Sen. Bong ang life story ni Pres. Aguinal. Naalala pa kasi ng mga netizen na noong 1998, sa ika-100 ng Kalayaan ng Pilipinas, ang actor-politician din, na Cavite Governor pa noon, ang gumanap na Pres. Aguinaldo sa nasabing Centennial celebration.

Bagay na bagay si Sen. Bong na gumanap bilang si Pres. Aguinaldo, ha!

Siyanga pala, mahalaga sa Kawit, Cavite ang pagdiriwang ng Kalayaan ng Pilipinas dahil doon pinroklama ni Pres. Aguinaldo ang kalayaan mula sa mga Kastila noong Hunyo 12, 1898. (Jun Lalin)