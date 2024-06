Sanggol, 5 pang kaanak todas sa salpukan ng tricycle, truck

ANIM na magkakamag-anak ang nasawi, kabilang ang tatlong bata habang apat pang menor de edad ang sugatan nang magsalpukan ang tricycle at six-wheeler truck sa Gen. Santos City, South Cotabato noong Linggo.

Sa ulat ng pulisya, kapwa dead on the spot ang isang taong-gulang na sanggol, 11-anyos na batang babae, mga kasama nilang sina Rosilene Pajaro, Marivic Enan, kapwa 28-anyos at ang driver ng tricycle na si Jay Cañedo, 32-anyos dahil sa tinamo nilang matinding pinsala sa ulo at katawan.

Binawian naman ng buhay ang isang anim na taong-gulang na batang babae habang nilalapatan ng lunas sa ospital.

Apat pang menor de edad ang ginagamot pa sa ospital

Ayon sa report ng Gensan police, pauwi na galing sa family outing sa isang resort sa Barangay Bawing ang mga biktima nang mangyari ang insidente sa national highway na sakop ng Barangay Tambler, Gen. Santos­ City bandang alas-tres nang hapon.

Lumitaw sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng tricycle na may lulan na 10 pasahero kaya nawalan ito ng preno at sumalpok sa kasalubong na truck sa bahagi ng Makar-Siguel highway,

Sa lakas ng impact, nakaladkad pa ng truck ng ilang metro ang tricycle na siyang ikinawasak nito at naipit ng mga sakay.

Ayon sa pulisya, posible umanong nakakainom ang driver­ ng traysikel kaya mabilis ang takbo nito na naging dahilan ng aksidente.

Kinustodiya naman ng pulisya ang driver ng truck habang patuloy pang iniimbestigahan ang pangyayari. (Ronilo Dagos)