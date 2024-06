Nagkasundo sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Japanese Speaker Fukushiro Nukaga sa pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa at pangseguridad ng Pilipinas at Japan.

Sa pagpupulong na ginanap sa Tokyo parliamentary building nitong Martes, nangako rin ang dalawang li­der na palalawigin ang trilateral coo­peration sa pagitan ng Pilipinas, Japan, at United States.

“Our relationship is at an all-time high with the recent signing not just of the trilateral agreement, but of our relationship, of our strategic partnership,” sabi ni Romualdez sa pakikipagpulong nito kay Nukaga.

“We thank the Japan government and the people of Japan for all the support and the assistance through the ODA and now through our official security agreement,” dagdag pa ni Romualdez.

Ipinahayag naman ni Nukaga ang kagalakan nito na maganda ang relasyon ng Pilipinas at Japan.

Iginiit rin ni Nukaga ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at ang pangingibabaw ng batas. (Billy Begas)