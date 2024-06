Rayver inimbita basher sa kasal kay Julie Anne

Super kilig ang mga faney nang makita ang mga sinulat ni Julie Anne San Jose na mga wish niya sa sky lantern.

Sikat nga ang Shifen Old Street, na dinadayo talaga ng mga turista na nagpupunta sa Taiwan. Nagpupunta sila sa Pingxi Railway Line para isulat ang mga wish nila sa sky lantern, na pinalilipad nila.

At siyempre, in-experience ni Julie Anne ‘yon, at bongga nga ang mga sinulat niya, tulad ng ‘happiness’, ‘health’, ‘wealth’, ‘peace’, ‘promotion’, ‘marriage’, ‘safety’, ‘career’, ha!

At hindi nga `yon pinalampas ng mga faney nila ni Rayver Cruz, at kanya-kanyang comment agad sila.

Si Rayver ay mga emoji na korteng puso ang mga mata ang reaksyon.

At biglang-bigla, may nag-react sa post na `yon ng aktor.

“Sa AOS mukhang hiyang-hiya ka nung nagparinig about marriage. Kailan kaya magigising si Julie?” sabi ng fan.

Na sinagot agad ni Rayver na, “Lol troll account, attend ka wedding namin ah!”

Oh, di ba? Naimbita pa tuloy ang basher na `yon sa kasal nina Rayver at Julie Anne.

At dito nga tumalak na nang husto ang mga faney ng JulieVer laban sa basher na `yon.

“Bitter mo ha. Kasali kaba sa relasyon nila. Nagpalit ka na naman ng account bessy!”

“Hala ka baka patolan ka ni Rayver totohanin niya. Saka ‘wag kang atat darating din ang time na ikakasal ‘yan. ‘Wag puro bash at toxic, nakakasama ‘yan.”

“Ikaw sumisira kasi andito ka! Anay!”

“Shallah! Invited pa oh! Naku baka umattend nga ‘yan.”

“Paiba-iba ka ng account sino ka ba talaga? Face reveal hahaha.”

“Ayun oh, na-invite ka pa. Sana all hahahaha yiieeee excited na siya makikain.”

“Ano pinaglalaban mo? Oh attend ka daw! ‘Yung basher ni Rayver pakalat-kalat na naman dito. Bantay sarado ha. CCTV yarn.”

“Sis sana tayo din invited. Pupunta talaga ako hehe.”

“Ikaw ang kailan magising sa katotohanan na inggitera ka.”

“Kailan ka magigising na si Rayver ang mahal niya at hindi yong idol mo.”

“Oo tama ‘yan Rayver, invite mo sa kasal niyo ni Julie ang basher mo, doon sila tatahimik. Inggitin mo sa pagmamahalan niyo ni Julie.”

“Tandaan ang mga bashers walang sasabihing maganda, kaya hayaan niyo sila! Lalong lalaki ulo niyan kapag pinansin pa ng lahat, nagiging masaya sya, kasi nabigyan ng attention! Hayaan niyo siyang mapudpod daliri kaka-type para lang manira. Kawawang nilalang!”

Kaloka, ha! Tipong ang saya-saya mo, pero dahil sa basher, mapipilitan ka talagang tumalak din.

Bongga!