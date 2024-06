Raymond Almazan bakasyon nasa isip sa kaagahan ng PBA

PAGKATAPOS ng walong taon, kampeon na muli si Raymond Almazan.

Mahalagang papel ang ginampanan ni Almazan sa 4-2 series win ng Meralco laban sa defending champion San Miguel Beermen sa Finals ng PBA Philippine Cup.

Itinumba ng Bolts ang Beer, huli ang series-clinching 80-78 sa Game 6 na nadesisyunan hanggang final second sa Smart Araneta Coliseum nitong Linggo.

Kasama si Almazan sa 2016 Rain or Shine team ni coach Yeng Guiao na naghari sa Commissioner’s Cup. Teammates niya noon sa Elasto Painters sina Don Trollano at Jericho Cruz na kapwa nasa San Miguel na.

Nai-trade si Almazan sa Meralco noong 2019, unti-unti ay nagdagdag ng piyesa ang Bolts para maging contender team kahit wala silang star player.

“Puwede ko ‘tong itulad sa 2016 (championship), kasi talagang binuild ‘tong team na to since I got traded to Meralco,” bungad ni Almazan paglabas ng dugout, basa pa sa inabot na shower.

Kasama sa mga idinagdag ng Bolts kina Chris Newsome, Cliff Hodge sina Allein Maliksi, Aaron Black, Bong Quinto, Chris Banchero. At noong rookie draft ay si Fil-Aussie big Brandon Bates.

“We’re not a stacked team, alam n’yo naman ‘yun, ‘di ba?” punto ng 38-year-old center. “Wala kaming masyadong star players. Masarap. We believe in our system, system ng mga coaches namin. We believe in each other.”

‘Nung nasa second-to-last daw sa standings ang Bolts – nasa unahan lang ng dead-last Converge – naisip na niyang mapapaaga ang bakasyon.

“I was planning to tell my wife na, ‘Mom parang maaga tayong magpapahinga,’” dagdag ng 6-foot-8 big man na produkto ng Letran. “Kasi mga makakalaban namin, San Miguel saka Ginebra, ang bibigat.”

Pero isa-isang laro, nakabalik ang Meralco. Sila pa ang kumalso sa 11-game sweep sana ng Beermen sa elims. At inilaglag nila ang Gin Kings sa semis.

“Napakasarap sa feeling talaga, pare, na lahat ‘nung pinaghirapan n’yo, sa dulo eto ‘yung result,” wika ni Almazan, kasama si Bates ay pangunahing angkla ng depensa ng Bolts kay June Mar Fajardo. (Vladi Eduarte)