Pinasisiyasat ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro sa Kamara de Representantes ang ulat tungkol sa sikretong kampanya ng Estados Unidos upang siraan ang kredibilidad ng bakuna mula sa China tulad ng Sinovac.

Sa programang Teletinig sa Teletabloid, sinabi ni Castro na pinag-aaralan nila ang epekto ng disinformation at nais nila itong linawin sa Department of Health (DOH).

Aniya, handa naman makipagtulungan ang DOH sa nasabing imbestigasyon.

“Nakita natin dito ‘yung rivalry ng dalawang malalaking bansa sa mundo, itong US saka China to the extent na kailangan pang magkaroon ng disinformation sa panahon ng pandemya. So very disgusting itong findings, itong report ng Reuter,” wika ni Castro.

Aniya, dapat din masiyasat ang bisa ng bakuna sa China at paunlarin ang research and development sector ng bansa.

Sinabi pa ni Castro na may laboratoryo man ang Pilipinas para sa paggawa ng bakuna ay kulang ito sa pondo at suporta.