Pelikula ipapalabas na! Barbie maso-‘solo’ na naman ni David

Nagre-rejoice ang fans ng BarDa love team nina Barbie Forteza, David Licauco, ha!

Paano ba naman, sa July 10 na ang showing ng BarDa movie na ‘That Kind of Love’ ng Pocket Media Productions, Inc. at iri-release ng Regal Entertainment, Inc.

Inilabas na rin ang official trailer ng pelikula, na talaga namang positive ang reviews, feedback, ‘noh?!

Kilig-kilig nga ang BarDa fans lalo na sa mga eksena nina Barbie, David na kinunan pa sa South Korea.

In fairness, napanood din namin ang pelikula at talaga namang bagay na bagay sina Barbie, David.

Sabi nga namin sa mga taga-Pocket Media Productions, Inc., mukhang maghi-hit sa takilya ang ‘That Kind of Love’.

Ito na kaya ang magiging first blockbuster of 2024? Puwede!

Siyanga pala, isa pang ikinatutuwa ng BarDa fans ay maso-solo na raw ngayon ni David si Barbie.

Siyempre, magpo-promote ang BarDa ng ‘That Kind of Love’ kaya mas madalas silang magkakasama, ha!

Eh ngayong Thursday na rin ang presscon nina Barbie, David at magsusuguran daw ang BarDa fans sa venue para suportahan ang fave love team nila.

‘Yun na! (Jun Lalin)