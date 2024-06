NBI dinakma nagbebenta ng mahalay na litrato, video sa socmed

HIMAS-rehas ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng mahahalay na litrato at video ng mga menor de edad sa social media.

Kakasuhan ng pag­labag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials ang suspek na kinilalang si Benjie Ortillano Y Dayao na kilala rin sa pangalang Bench Ortillano Lee.

Natuklasan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) na ginagamit ng suspek ang iba’t ibang social media platform tulad ng Twitter, Facebook at Telegram sa pagbebenta ng mga mahahalay na litrato at video ng mga menor de edad.

Ayon sa NBI, lantaran ang pagbebenta ng suspek sa nasabing mga materyal sa social media at naniningil ito ng bayad gamit ang GCash.

Hindi pa umano nakuntento ang suspek at kasama rin sa mga ibinebenta niya ang kanyang mga video habang nakikipagtalik sa mga biktima.

Samantala, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na patuloy ang pagtugis nila sa mga online criminal para malipol ang mga nambibiktima sa mga kababaihan, partikular sa mga kabataan. (Migo Fajatin)